Ana Ledezma defiende la legalidad del método de renovación del PAN en Veracruz y anuncia su objetivo de primer liderazgo femenino

La aspirante al liderazgo estatal del PAN en Veracruz, Ana Ledezma, respondió a críticas sobre la renovación de la dirigencia defendiendo la legalidad del método de elección del Consejo Estatal, resaltó la importancia de la unidad interna del partido y anunció su visión de liderar como la primera mujer en encabezar la dirigencia estatal, resaltando la oportunidad que ofrece el desgaste de los gobiernos de MORENA para recuperar terreno político en la entidad.

Ana Ledezma , aspirante al liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz , se posicionó frente a las críticas que surgieron tras el anuncio de un nuevo método de renovación de la dirigencia estatal.

La panista, quien cuenta con más de dos décadas de militancia, sostuvo que la elección de la dirigencia por el Consejo Estatal no constituye una excepción, sino un mecanismo que el partido emplea consistentemente a lo largo de sus 86 años de historia. Según Ledezma, dicho método está respaldado por los estatutos del partido y fue impulsado por la mayoría de los comités directivos municipales que, según datos recopilados, aprobaron su aplicación con un porcentaje que oscila entre el 93 y el 94 por ciento.

En su intervención, la aspirante enfatizó que la elección del Consejo Estatal responde a una solicitud de los comités municipales y que los consejeros estatales son elegidos por la propia militancia, cumpliendo con requisitos estatutarios y experiencia partidista. Durante su discurso, Ledezma destacó la importancia de la reunificación interna del PAN y afirmó que el desgaste de los gobiernos de MORENA abre una oportunidad para recuperar terreno político en la entidad.

Subrayó que el proceso de selección permanece abierto para cualquier militante que cumpla los requisitos establecidos, evitando asumirse como candidata única antes del cierre del registro de aspirantes. En este contexto, la panista señaló que la contienda podría marcar un hito sin precedentes en la historia del PAN veracruzano: la llegada de la primera mujer a la presidencia estatal del partido.

Para ella, esta posibilidad representa no solo un reconocimiento a la participación de las mujeres dentro del PAN, sino también una responsabilidad política que obligará a construir acuerdos y fortalecer la representación femenina en espacios de decisión. El tono de su mensaje fue de movilización y reorganización.

Ledezma afirmó que su objetivo es encabezar una dirigencia enfocada en reinstaurar la presencia territorial del PAN, regresar al trabajo de base y recuperar el contacto directo con los ciudadanos en un contexto que calificó como adverso para las instituciones y las libertades. Enumeró los principales activos electorales del PAN como el desencanto social frente a las promesas incumplidas por los gobiernos de MORENA, el aumento del costo de vida, los problemas de seguridad y el deterioro de los servicios públicos, todo lo cual, según ella, ha comenzado a alterar la percepción ciudadana sobre la llamada Cuarta Transformación.

En cuanto a los desafíos internos, Ledezma señaló que superar las divisiones y construir una conducción coherente e inclusiva será esencial. Defendió la inclusión de perfiles con trayectoria partidista y experiencia en cargos públicos, destacando que su planilla está compuesta por exalcaldes, exdiputadas y cuadros con trayectoria interna en el partido.

Asimismo, abordó las denuncias de ciertas militantes sobre prácticas de exclusión hacia las mujeres dentro del PAN, reconociendo obstáculos persistentes pero subrayando que una dirigencia encabezada por una mujer enviaría una señal de apertura dentro del panismo veracruzano. En resumen, Ana Ledezma presentó su visión para el PAN de Veracruz con un enfoque de legalidad, unidad y progreso social, comprometiéndose a trasladar el esquema de elección del Consejo Estatal con derechos constitucionales y a aprovechar el contexto político para reabrir la representación política del partido en su territorio.





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