Anabel Hernández cuestiona la extradición de El Mono Muñoz a EE.UU. por el gobierno de Claudia Sheinbaum, revelando vínculos con huachicol.

La periodista de investigación Anabel Hernández emitió una severa crítica pública sobre el proceso legal que condujo a la detención de José Alfredo Muñoz Luévano en España. En su intervención dentro del programa Aristegui en Vivo, Hernández calificó de escandalosa la situación en la que Estados Unidos solicitó la captura del empresario, en lugar de las autoridades mexicanas. Esta postura resalta la supuesta negligencia de las entidades gubernamentales nacionales ante la actividad ilícita del acusado.

Crítica a la Acción del Gobierno de Sheinbaum

Hernández sostuvo firmemente que las autoridades mexicanas debieron vigilar de manera estricta los movimientos de Muñoz Luévano debido a sus presuntos vínculos con el tráfico de hidrocarburos. En lugar de facilitar su movilidad, la periodista argumenta que se debería haber impedido su viaje. El gobierno de Claudia Sheinbaum fue cuestionado directamente por permitir que el empresario obtuviera un pasaporte y se trasladara al extranjero.

Also read Trump, Putin y Xi Jinping se reúnen en Shenzhen; detienen a Mono Muñoz

La periodista señaló que la participación de Estados Unidos en la solicitud de detención constituye un elemento relevante del caso. Este hecho contrasta con las investigaciones periodísticas que han documentado las actividades ilícitas del empresario gasolinero. Hernández enfatizó que la responsabilidad de actuar recaía en las instituciones nacionales, las cuales no lo hicieron.

Antecedentes del Caso de los Vagones con Combustible

El nombre de Muñoz Luévano cobró relevancia pública en julio de 2025, cuando fueron detectados contenedores con hidrocarburos de manera ilegal. Desde ese momento, la periodista cuestionó por qué las autoridades mexicanas no actuaban contra el empresario. Hernández recordó que, en ese momento, también llamó la atención sobre las acciones emprendidas contra otros personajes presuntamente relacionados con el tráfico de hidrocarburos.

Como ejemplo, mencionó el caso de Rufo Appel, cuya detención y encarcelamiento fueron presentados como parte de una investigación contra una presunta red de huachicol fiscal. Sin embargo, señaló que hasta ahora no ha habido una justicia equivalente para Muñoz Luévano. La Fiscalía General de la República se enfocó en hacer parecer a Appel como la gran mente siniestra, mientras el gasolinero operaba con libertad.

Vínculos con el Cárrtel de Juárez y Protección Política

La periodista también recordó que algunos de los 129 vagones con combustible ilegal fueron descubiertos en posesión del empresario. Fue detenido, está en las noticias, es información de fuentes abiertas, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República por alguna autoridad. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad. Obtuvo pasaporte cuando ya era investigado, el empresario obtuvo un pasaporte cuando el caso de los vagones de hidrocarburos todavía estaba vigente.

El empresario cuenta con antecedentes que se remontan a la década de 1990, cuando fue líder del cártel de Juárez. De acuerdo con documentos judiciales en poder de Hernández, el empresario habría mantenido vínculos con esa organización criminal. Tras la muerte de Amado Carrillo Fuentes, habría continuado relacionado con su hermano, además de ayudar a Vicente Carrillo Fuentes a establecer relaciones con esas organizaciones.

Estructura de Distribución de Huachicol Fiscal

Hernández explicó que sus establecimientos operan principalmente en el norte del país, donde existen indicios de comercialización de hidrocarburos ilegales. También distribuía gasolina mediante empresas relacionadas con ese esquema. La Comisión Reguladora de Energía permitió al empresario distribuir combustible mediante distintas empresas gasolineras, aunque en realidad estaban vinculadas a Muñoz Luévano. Estos hechos apuntan a una estructura que ha operado durante años.

Para Hernández, estos antecedentes apuntan a una estructura de distribución y comercialización que habría operado durante años. La misma no se limitaba a la extracción o introducción ilegal de hidrocarburos, sino que también incluía la venta directa. La periodista añadió que cuenta con información según la cual Muñoz Luévano obligaba a empresas de autotransporte y de carga a comprarle combustible ilegal, conocido como huachicol fiscal. La extradición a Estados Unidos podría revelar estas redes de protección.