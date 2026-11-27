El analista Neil Barbour de S&P Global Market Intelligence proyecta que la expansión masiva de obleas de DRAM en 2028 podría reducir los costos de PS5, Xbox y Switch 2, aunque la IA es un factor clave.

Los precios de las consolas actuales superan ampliamente sus costos de lanzamiento debido a una combinación crítica de escasez de memoria DRAM y políticas arancelarias restrictivas en la industria tecnológica. Aunque la adquisición de dispositivos como el PS5, XBOX Series X|S o Switch 2 parece más compleja para los usuarios, existe una perspectiva de mejora para el año 2028. El analista Neil Barbour indica que un aumento significativo en la producción de obleas podría reducir los costos de fabricación para Sony, Nintendo y Microsoft.

Expansión de producción de obleas y DRAM

La firma S&P Global Market Intelligence proyecta un crecimiento exponencial en la fabricación de obleas de 300 mm necesarias para la memoria DRAM. A finales de este año, se espera que la producción alcance las 184,000 obleas. Para 2027, esta cifra crecerá hasta 434,000 unidades, duplicándose nuevamente para 2028 con un total de 819,000 obleas. Esta tendencia ascendente en la producción y disponibilidad es fundamental para resolver la crisis actual de suministro.

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El año 2028 marcaría un punto de inflexión para el consumidor final, permitiendo que las compañías adapten sus procesos y reduzcan los costos de manufactura. Este escenario favorable dependería de que la oferta de obleas supere la demanda actual del mercado, liberando capacidad para otros sectores de hardware que llegan al usuario final. Sin embargo, la situación inmediata sigue siendo complicada debido a la incertidumbre económica y comercial.

Tensión arancelaria y propuestas de Trump

La estabilidad de los precios en el corto plazo está amenazada por medidas arancelarias propuestas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Estas nuevas políticas impositivas apuntan contra China, Vietnam y socios de la Unión Europea, lo que podría encarecer aún más los dispositivos para la temporada de fiestas y el año 2027. La firma estima que, si se aprueba esta nueva medida arancelaria, el costo de las consolas podría aumentar significativamente el próximo año, complicando la situación para los jugadores.

La combinación de estos factores ha creado un entorno donde la adquisición de hardware se percibe como una inversión costosa y menos accesible. A pesar de la expectativa por lanzamientos futuros como GTA 6, la prioridad de muchos usuarios se centra en la sostenibilidad de los precios del hardware existente. La incertidumbre política y comercial actúa como un freno adicional a las expectativas de reducción de costos en los próximos meses.

Impacto de la Inteligencia Artificial en los costos

El factor determinante para que los precios bajen en 2028 no es solo la producción, sino la competencia por la misma con la industria de la inteligencia artificial. Según S&P Global Market, la cantidad de obleas disponibles en 2028 cumpliría con la demanda actual si no hubiera otros competidores grandes. No obstante, el crecimiento de los centros de datos para IA podría alterar drásticamente este equilibrio.

Si los centros de datos necesarios para la IA aumentan su número y requieren más DRAM de la que necesitan actualmente, este negocio podría acaparar nuevamente la producción. En ese escenario adverso, el hardware de PlayStation, XBOX y Nintendo seguiría enfrentando problemas para mantener precios accesibles. La demanda insaciable de servidores podría mantener elevados los costos de fabricación, anulando las ganancias de eficiencia en la producción de obleas.