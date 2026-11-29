La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) confisca tres monumentos prehispánicos enviados desde Estados Unidos a través de Correos de México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) logró la intervención y custodia segura de tres piezas arqueológicas de valor incalculable durante una revisión de rutina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esta operación destacada se llevó a cabo en coordinación estrecha con elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), demostrando la eficacia de los protocolos de seguridad fronteriza.

Desembarco de Monumentos Prehispánicos en Correo Internacional

El hallazgo crítico ocurrió específicamente dentro de la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado, una infraestructura clave para la revisión de correspondencia internacional. El personal técnico de la ANAM, apoyado por las fuerzas de la Marina y la SSPC, procedió a realizar una inspección visual y física exhaustiva de un paquete postal específico.

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Este envío fue presentado por Correos de México para su procesamiento y despacho aduanero regular. Sin embargo, la revisión rutinaria reveló anomalías que llevaron a abrir la carga para un escrutinio más profundo. El paquete provenía de Estados Unidos y estaba destinado a un receptor dentro de la República Mexicana, lo que activó inmediatamente los protocolos de detención de bienes patrimoniales.

Descripción Detallada de los Objetos Decomisados

Dentro de la correspondencia confiscada, los agentes encontraron dos estuches de cartón que protegían íntimamente tres artefactos distintos. La inspección reveló la presencia de dos cabezas con rasgos humanos definidos y un cuerpo sin cabeza, todos exhibiendo una textura y coloración consistentes con materiales antiguos.

Las piezas presentaban tonalidades en beige y café oscuro, con superficies notablemente irregulares y porosas. Estas características físicas fueron inmediatamente señaladas como indicadores de antigüedad y posible procedencia ilegal, justificando la intervención de expertos especializados para evitar cualquier daño o pérdida irreversible del material.

Determinación Científica del Instituto Nacional de Antropologia e Historia

Dada la naturaleza sospechosa de los objetos, la ANAM solicitó formalmente la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El equipo técnico de esta dependencia realizó un análisis profundo para determinar la autenticidad y el estatus legal de los hallazgos encontrados en el correo internacional.

El dictamen emitido por el INAH fue contundente y sin ambigüedades: las tres piezas corresponden inequívocamente a monumentos arqueológicos muebles que forman parte fundamental del patrimonio cultural de la nación. La declaración oficial establece que estos bienes son inalienables e imprescriptibles, protegidos estrictamente bajo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Procedimientos Legales y Custodia de las Piezas

Como consecuencia directa de esta determinación científica y legal, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) procederá a presentar la denuncia formal correspondiente ante la Fiscalía General de la Republica (FGR). Este paso es crucial para iniciar las investigaciones penales sobre la exportación e importación ilegal de bienes culturales.

Mientras se desarrollan los trámites legales y la investigación de la Fiscalía General de la Republica (FGR), las piezas arqueológicas permanecen bajo la estricta guarda y custodia de Correos de México. Esta medida garantiza que los monumentos no sean manipulados ni dispersados hasta que las autoridades competentes dispongan de su destino final, asegurando la preservación del patrimonio nacional.