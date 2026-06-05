André anuncia su salida del América tras tricampeonato y seis títulos, abre puertas a ofertas internacionales

El técnico brasileño André deja el Club América después de un exitoso periodo que incluye un tricampeonato de liga y seis trofeos, pese a la presión de la afición y la directiva. Explica que su decisión fue tomada durante la liguilla del Clausura 2026 y abre su disponibilidad para oportunidades en México, Europa o selecciones nacionales.

El legado que deja el entrenador brasileño André en el Club América está marcado por un impresionante tricampeonato de liga y un total de seis títulos, una cifra que consolida su paso por el equipo como una de las épocas más exitosas en la historia reciente del fútbol mexicano.

En la última conferencia de prensa, Andrés explicó que su decisión de abandonar el cargo no fue repentina, sino el resultado de una serie de conversaciones que mantuvo con la dirigencia del club antes de llegar a la conclusión definitiva. Afirmó que, aunque el mercado internacional le abre puertas en México, Europa y también a nivel de selecciones nacionales, su salida se debe a motivos profesionales y personales que surgieron durante la liguilla del Clausura 2026, cuando la eliminación del equipo se volvió irreversible y se hizo evidente la necesidad de un cambio de rumbo.

Durante la entrevista, el técnico colocó sus seis trofeos sobre la mesa de la sala de prensa del cuartel donde entrena, señalando con la mano derecha los tres dedos que simbolizan el tricampeonato, gesto que quedó inmortalizado en las fotografías que lo mostraron por última vez con la playera del América. Fuera de las instalaciones de Coapa, una multitud de aficionados se aglomeró horas antes, portando banderas, pancartas y cánticos de apoyo, con la esperanza de convencer al entrenador de que permaneciera al frente del conjunto.

A pesar de los vítores y el evidente desconsuelo de la afición, André reiteró que su decisión había sido tomada en su totalidad durante la fase final del torneo, tras considerar la situación del plantel, los problemas de lesiones, la sobrecarga de la agenda deportiva y la falta de continuidad que había percibido en la política de refuerzos. Señaló que, aunque la presión es una parte inherente del cargo, la conversación con el presidente del club, Santiago Baños, y el propietario, Emilio Azcárraga, fue clara: no había un esfuerzo de retención que cambiara su postura, pues la visión de futuro ya estaba trazada.

El portugués, que llegó al América hace tres años, heredó un proyecto que buscaba devolver al club a la cúspide del fútbol mexicano después de la etapa de Santiago Solari. Con el respaldo de Azcárraga, André introdujo a varios jugadores brasileños como Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinícius Lima, fichajes que generaron controversia mediática y que, según algunos analistas, no lograron el impacto esperado.

El técnico describió una temporada marcada por lesiones frecuentes, irregularidades en el rendimiento y un desgaste físico acumulado, atribuyéndolo al exceso de compromisos deportivos a lo largo del semestre. Aun así, destacó que el equipo demostró su capacidad competitiva al ganar los dos torneos que se disputaron antes del final de su gestión, y subrayó que la salida del entrenador no está relacionada con limitaciones financieras, sino con la remodelación del estadio y la necesidad de reorientar recursos.

En sus palabras, los ciclos de jugadores son naturales en la vida de un club; algunos, como Álvaro Fidalgo, decidieron buscar nuevos retos después de una larga trayectoria, mientras que otros finalizaron su ciclo en el plantel. André explicó que su objetivo principal fue mantener al equipo en el más alto nivel, incorporando nuevos talentos y adaptándose a los cambios inevitables del deporte.

Concluyó que su trabajo en el América quedará como una etapa de construcción y consolidación, y que continuará abierto a nuevas oportunidades, ya sea en la Liga MX, en Europa o dirigindo alguna selección nacional. La salida del entrenador llega en un momento crucial, con la liga y la Federación Mexicana de Fútbol preparando una posible salida a bolsa, valorada en 13.000 millones de dólares, lo que podría transformar la estructura económica del fútbol en el país.





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