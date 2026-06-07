André Jardine analiza su futuro tras dejar el América y descarta, por ahora, entrenar en la Liga MX

El entrenador brasileño André Jardine, tras su salida del Club América, indica que ya estudia proyectos aunque no planea dirigir en otro equipo mexicano por el momento; expresa su deseo de explorar opciones en el extranjero pero mantiene un vínculo emocional con la liga y el país.

Tras su salida del Club América, el entrenador brasileño André Jardine ha comenzado a evaluar diferentes proyectos deportivos, aunque por el momento descarta dirigir en la Liga MX.

Jardine, quien se despidió del equipo azulcrema hace unos días tras no alcanzar un acuerdo para renovar con la directiva, dejó claro que su intención inmediata es recargar energías, pero ya analiza con atención las ofertas que tiene sobre la mesa. El extécnico, que conquistó seis títulos en tres años al frente del América, expresó su profundo vínculo con el club y con la liga mexicana, pero confirmó que por ahora no planea continuar en otro equipo del país.

Según sus declaraciones, su panorama a corto plazo incluye tomarse un periodo de descanso necesario, sin embargo, su mirada ya está puesta en lo que sigue en su carrera. Jardine enfatizó que no cierra las puertas a nadie y que le encanta la Liga MX y México, pero que su plan actual es explorar oportunidades en otras ligas.

Recordó que se siente identificado con el América, con el que vivió etapas muy intensas y exitosas, y también mencionó que tiene una relación especial con el Atlético de San Luis, donde también dirigió, aunque por un periodo más corto. A futuro, no descarta volver a la liga mexicana, pero por ahora su interés está en asumir un reto en el extranjero.

Jardine aseguró que está preparado para seguir entrenando, que se ve capaz de dirigir en cualquier parte y que, aunque no tiene empleo en este momento, prefiere esperar la oportunidad ideal que le permita crecer profesionalmente. Respecto a su salida del América, reconoció que fue una decisión difícil, pero que ambas partes no lograron un acuerdo. Ahora, con la tranquilidad de haber dejado un gran legado, mira hacia adelante con optimismo.

El entrenador, que es muy querido por la afición americanista, aseguró que el vínculo con el club quedará para siempre. Finalmente, reiteró que su idea es trabajar en otra liga, aunque no especificó cuál podría ser su próximo destino. Mientras tanto, continúa analizando proyectos y esperando la oferta que se ajuste a susExpectativas profesionales y personales





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