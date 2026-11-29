El brasileño André Jardine fue cesado del Shabab Al Ahli tras perder la Supercopa. El Club América podría contratarlo tras la eliminación de Guillermo Almada con Rayados de Monterrey.

La trayectoria del estratega brasileño André Jardine en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos ha llegado a su fin abrupto. El director técnico fue despedido oficialmente por la directiva del club Shabab Al Ahli, una decisión que se consolidó inmediatamente después de la derrota del conjunto ante el Al-Ain con un marcador de 2-1. Este resultado decisivo costó su puesto en el banquillo de los emiratos, cerrando una experiencia que no correspondió a las expectativas iniciales.

Motivos de la destitución en Emiratos Árabes

La pérdida en la Supercopa de esa nación actuó como el detonante final para la directiva, quien decidió separar caminos con el técnico nacional. Aunque el equipo mantiene actualmente la quinta posición en la tabla general con 16 unidades, esta marca los sitúa a solo tres puntos del líder Al-Wasl. Sin embargo, la falta de gloria en la competición de Supercopa agotó la paciencia de los altos mandos del club, priorizando la obtención de trofeos sobre la estabilidad en la liga.

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André Jardine y la especulación sobre el Club América

Tras confirmar su salida del Club América en fechas previas, la decisión de Jardine de enfiarse hacia el fútbol asiático sorprendió tanto a aficionados como a expertos del sector deportivo. Su paso por el Shabab Al-Ahli concluyó mucho antes de lo inicialmente pronosticado, lo que ha reabierto el debate sobre su regreso a México. Con esta noticia reciente, no constituye un secreto que es altamente probable ver nuevamente a André Jardine en las instalaciones de Coapa, sede histórica de las Águilas.

Situación actual del Club América y Guillermo Almada

La eliminación de las Águilas en los cuartos de final frente a los Rayados de Monterrey dejó profundamente mal parado el proyecto técnico comandado por Guillermo Almada. Este revés deportivo ha generado un clima de incertidumbre dentro del club mexicano, donde se evalúa si se mantiene el actual estratega charrúa o si se busca un cambio de rumbo. La directiva del Club América enfrenta la decisión de respaldar el trabajo del técnico actual o buscar alternativas experimentadas que puedan reactivar la confianza en la afición.

Próximos pasos y opciones para la directiva de las Águilas

El futuro inmediato del Club América dependerá de si la directiva decide separar caminos con Guillermo Almada o si busca opciones externas para dirigir el equipo. Regresar a uno de los directores técnicos más exitosos en el fútbol mexicano de los últimos años, como es el caso de André Jardine, se perfila como una estrategia viable y atractiva. La expectativa es ver cómo la gerencia deportiva resuelve esta encrucijada para intentar rescatar el torneo y mantener la competitividad institucional en el escenario nacional.