Andrea Bocelli Conquista el Zócalo ante Más de 130 Mil Personas

El tenor italiano Andrea Bocelli ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, atrayendo a más de 130 mil asistentes. El evento, parte de la celebración de su álbum Romanza, contó con la participación de Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules, ofreciendo una noche llena de música y emoción.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que más de 130 mil personas se congregaron en el Zócalo para disfrutar del concierto gratuito del reconocido tenor italiano Andrea Bocelli . Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos de todas partes comenzaron a darse cita en el corazón de la capital, y para las 18:00 horas, la plaza principal ya se encontraba visiblemente abarrotada, anticipando la llegada del aclamado artista.

Este magno evento se realizó en el marco de la celebración del 30 aniversario del emblemático álbum Romanza, lanzado por Bocelli en el año 1997. El espectáculo, que contó con la participación especial de la cantante mexicana Ximena Sariñana y la popular agrupación de cumbia Los Ángeles Azules, dio inicio puntualmente a las 19:19 horas. El tenor italiano emergió en el escenario para deleitar a la multitud, acompañado por la majestuosa Orquesta Sinfónica de Minería. A lo largo de hora y media, Bocelli ofreció un repertorio que incluyó interpretaciones conmovedoras de éxitos como Vivo por ella, y piezas de ópera como La Traviata, en la que tuvo como invitada a la soprano puertorriqueña Larisa Martínez. La velada también resonó con la interpretación de temas clásicos como Toreador, Romanza y Caruso, piezas que evocaron emociones profundas entre los asistentes. Tras un cambio de vestuario, el ambiente del concierto se transformó cuando Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana se unieron a Andrea Bocelli en el escenario. Juntos, ofrecieron una interpretación memorable de What a Wonderful World, de Louis Armstrong, uno de los momentos cumbre de la noche, adornado por un espectacular despliegue de pirotecnia que iluminó el cielo sobre la Plaza de la Constitución. Posteriormente, la energía cambió al ritmo contagioso de la cumbia, con Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana haciendo vibrar la plaza y las calles aledañas con sus éxitos Mis Sentimientos y Vivo por Ella. La noche culminó con las emotivas interpretaciones de Canto Della Terra y Con Te Partiro, los temas con los que Andrea Bocelli se despidió del icónico Zócalo. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su regocijo a través de la red social X, calificando la noche como inolvidable y destacando la sinergia entre la voz magistral de Bocelli, el talento de Sariñana y el ritmo inigualable de Los Ángeles Azules. Más allá de las figuras públicas, la asistencia de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también fue notoria. Antes del inicio del concierto, compartió un momento de cercanía con algunos de los asistentes. La gira de Andrea Bocelli continúa su recorrido por México, con su próxima presentación programada para el 25 de abril en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, como parte de su gira mundial Romanza 30th Anniversary World





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