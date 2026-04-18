Andrea Bocelli Deleitará al Zócalo de la CDMX con Concierto Gratuito este Sábado

El tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de abril, con transmisión en vivo por Las Estrellas y Vix. El evento contará con invitados especiales como Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana.

El emblemático Zócalo de la Ciudad de México se transformará este sábado 18 de abril en el epicentro de un evento musical sin precedentes. El aclamado tenor italiano Andrea Bocelli , reconocido a nivel mundial por su prodigiosa voz y su capacidad para emocionar a audiencias de todas las edades, ofrecerá un concierto totalmente gratuito.

Esta presentación, que promete ser una velada inolvidable, no solo estará abierta al público que decida asistir presencialmente, sino que también brindará la oportunidad de ser disfrutada desde la comodidad del hogar. La noticia fue confirmada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a través de su cuenta oficial en la plataforma X. En un mensaje compartido el 27 de marzo de 2026, Brugada anunció la llegada de Bocelli al corazón de la capital mexicana, destacando que se tratará de un espectáculo único en su género, enriquecido con la participación de invitados sorpresa. La Jefa de Gobierno describió la experiencia como una velada mágica, subrayando el carácter gratuito del acceso, tal como ha sido tradición en los grandes eventos que engalanan la plancha del Zócalo. Para aquellos que no puedan asistir físicamente, la transmisión en vivo del concierto de Andrea Bocelli será una alternativa accesible. El evento, que dará inicio en punto de las 19:00 horas este sábado 18 de abril, podrá ser seguido a través de la señal del Canal 2 de Televisa, conocido como Las Estrellas, así como por la plataforma de streaming Vix. Esta dualidad en la difusión asegura que la voz y el talento del intérprete de éxitos como Vivo por ella, Por ti volaré y Quizás, quizás, quizás lleguen a cada rincón, permitiendo a miles de personas compartir la experiencia. La lista de invitados especiales para esta ocasión suma expectación al evento. Además de la presencia estelar de Andrea Bocelli, se ha confirmado la participación del reconocido grupo mexicano Los Ángeles Azules, así como de la talentosa cantante Ximena Sariñana. La combinación de géneros y estilos promete un repertorio diverso y emocionante para todos los asistentes y televidentes. Para quienes planeen asistir al Zócalo, es fundamental considerar las vías de acceso. Dada la magnitud del evento, se recomienda el uso del transporte público como la opción más práctica. Es importante tener en cuenta que la estación del Metro Zócalo permanecerá cerrada durante el desarrollo del concierto. Las alternativas más cercanas para llegar a la plancha incluyen las estaciones Bellas Artes, Pino Suárez y Allende del Sistema de Transporte Colectivo Metro, permitiendo así una llegada fluida y segura al corazón de la Ciudad de México para disfrutar de este magno evento musical. La gira Romanza, de la cual forma parte esta presentación, es conocida por su repertorio clásico y emocional, consolidando a Bocelli como uno de los artistas más queridos y respetados de la música lírica y popular a nivel mundial. La ciudad se prepara para recibir a miles de personas, consolidando su vocación como anfitriona de eventos de talla internacional que enriquecen la oferta cultural y recreativa para sus habitantes y visitantes. La seguridad y logística del evento están siendo coordinadas minuciosamente para garantizar una experiencia positiva para todos los asistentes, desde la llegada hasta la partida, asegurando que la magia de la música de Andrea Bocelli sea el foco principal de la jornada





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