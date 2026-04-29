Andrea Garay Almada presenta 'El aplastante peso de la ausencia' en el Día Mundial de la Danza

La coreógrafa Andrea Garay Almada presenta su obra unipersonal de danza contemporánea 'El aplastante peso de la ausencia', que reflexiona sobre la soledad y el vacío emocional en una sociedad hiperconectada. La pieza se presentará en el Teatro Benito Juárez en abril de 2026 como parte de Ciudad Escena 2026.

En el marco del Día Mundial de la Danza, la coreógrafa y creadora escénica Andrea Garay Almada presenta una obra unipersonal de danza contemporánea que explora la soledad, el vacío emocional y la posibilidad de reconexión en una sociedad marcada por la hiperproductividad.

Titulada 'El aplastante peso de la ausencia', la pieza se presentará los días 29 y 30 de abril de 2026 en el Teatro Benito Juárez, como parte de la programación de Ciudad Escena 2026, una convocatoria del Sistema de Teatros de la Ciudad de México que busca visibilizar proyectos escénicos contemporáneos desarrollados en la capital. La obra, que combina danza contemporánea e improvisación, reflexiona sobre la desconexión humana y el vacío emocional en un contexto social acelerado, donde el exceso de estímulos y la exposición digital permanente han alterado la forma en que experimentamos el mundo.

A través del silencio, la pausa y la relación con objetos escénicos, la propuesta invita al espectador a detenerse y observar aquello que suele pasar desapercibido en el flujo constante de información. Según Andrea Garay, la obra dialoga con el pensamiento del filósofo Byung-Chul Han, quien ha analizado los efectos del exceso de información en la vida contemporánea y la pérdida de profundidad en la experiencia humana.

Desde esta perspectiva, la pieza propone el vacío no como una carencia, sino como un espacio de introspección y reconexión, retomando también una visión poética vinculada al pensador François Cheng, para quien los espacios vacíos no son una falta de significado, sino territorios donde el sentido puede emerger. Esta idea se materializa en una puesta en escena que privilegia el gesto mínimo, el silencio y la escucha corporal, buscando generar una experiencia sensible para el espectador.

Aunque se trata de una obra unipersonal, el proyecto se desarrolló desde un enfoque interdisciplinario, con la colaboración de Sebastián Lechuga en el diseño sonoro, Laura Abad en la iluminación, Juan Carlos Flores en la adaptación escénica y Francisco Carrera en la asesoría dramatúrgica. La obra ha sido reconocida con el Premio Nacional Saberes Danzados 2025 en la categoría de danzas plurales y fue desarrollada con el apoyo del programa Jóvenes Creadores 2024 en la categoría de coreografía, además de haber participado en la residencia artística Caja Blanca en el espacio cultural Espacio Cero.

Las funciones se llevarán a cabo el martes 29 y miércoles 30 de abril de 2026 a las 20:00 horas en el Teatro Benito Juárez, ubicado en la Calzada Manuel Villalongín 15, colonia Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El costo de entrada es libre el 29 de abril y de 212 pesos el 30 de abril, con un 50% de descuento para estudiantes, docentes y personas con credencial del INAPAM.

Las boletas están disponibles en las taquillas del teatro y a través de Ticketmaster. La obra está clasificada como apta para todo público





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