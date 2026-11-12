Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame por acoso tras 20 años

Andrea Legarreta inicia acción legal contra Alfredo Adame por comentarios difamatorios y acoso. La conductora detalla el impacto en su familia y carrera en una demanda histórica.

La conductora mexicana Andrea Legarreta ha dado un paso definitivo al interponer una demanda formal contra el actor Alfredo Adame. Esta acción legal marca el cierre de un ciclo de casi dos décadas de tensiones públicas entre ambos artistas. Legarreta alega que los constantes ataques verbales de Adame le han causado daños severos en su vida personal y profesional, justificando así la intervención judicial tras muchos años de silencio.

Antecedentes del conflicto laboral

La raíz de esta disputa legal se remonta a finales de la década de los años noventa durante las grabaciones del programa Hoy. En ese entonces, ambos eran compañeros de trabajo y compartían una relación cercana, siendo Adame incluso quien condujo el auto de novia que utilizó Legarreta para su boda y actuó como testigo en la ceremonia. Sin embargo, el incidente clave ocurrió durante la transmisión de un sketch donde Adame le dijo a la conductora "quítate, perra", lo que generó incómodidad y reacciones de la producción.

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Evolución de los ataques verbales

Con el paso de los años, las declaraciones públicas de Adame se volvieron más agresivas y personalizadas. En entrevistas posteriores, el actor llegó a afirmar que le fue infiel a su entonces esposo, Eik Rubín, y expresó deseos de que Legarreta sufriera por mucho tiempo más. Estos comentarios no solo atacaron su integridad, sino que también involucraron a sus hijas y a su familia, creando un entorno hostil que Legarreta describe como violento y destructivo para su imagen pública.

Posición legal de las partes

Andrea Legarreta explicó que demoró en actuar porque confiaba en la buena relación previa, pero el daño acumulado fue insostenible. Por su parte, Alfredo Adame declaró haber recibido la documentación legal y haber acudido al tribunal. Las autoridades determinaron que solo proceden los eventos ocurridos en los últimos dos años, excluyendo de la acción judicial hechos anteriores a ese periodo, aunque se mantiene vigente la disputa por el comentario presuntamente dirigido a la hija de Legarreta.