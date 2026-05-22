Andrés Iniesta se convierte en entrenador del Gulf United de los Emiratos Árabes Unidos

Andrés Iniesta, ex-figura del FC Barcelona, se convierte en entrenador del Gulf United de los Emiratos Árabes Unidos, un equipo que se encuentra en la parte inferior de la clasificación de su Liga. Esta es su primera experiencia como estratega en un club fuera del panorama internacional del fútbol.

Andrés Iniesta , ex-figura del FC Barcelona, se convierte en entrenador del Gulf United de los Emiratos Árabes Unidos , un equipo que se encuentra en la parte inferior de la clasificación de su Liga .

Esta es su primera experiencia como estratega en un club fuera del panorama internacional del fútbol. Andrés Iniesta ha ganado varias Ligas, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa nacional y de la UEFA, así como tres títulos con el Vissel Kobe. A nivel de selecciones, ha conquistado dos Eurocopas y un Mundial con la Selección de España.

Todavía no se ha determinado si Andrés Iniesta dirigirá al Gulf United para el cierre de campaña o si será hasta que finalice la temporada y de cara al siguiente ciclo futbolístico





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