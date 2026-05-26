Andrés Manuel López Beltrán busca fuero tras renunciar a la dirigencia de Morena

El hijo del expresidente abandona su cargo en la dirigencia nacional y se plantea una candidatura federal en Tabasco para conseguir inmunidad parlamentaria, mientras críticos lo acusan de destruir el legado del movimiento.

En la columna Historias de Reportero, el periodista Carlos Loret de Mola señala que Andrés Manuel López Beltrán ha pasado de ser considerado el heredero político del movimiento surgido alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador a una figura que hoy busca ampararse con el fuero constitucional ante la posibilidad de que los presuntos colaboradores sinaloenses detenidos en territorio estadounidense revelen vínculos con la bancada morenista.

El escrito describe cómo el hijo del exmandatario abandonó su posición de secretario de Organización de Morena y se refugió en una candidatura federal por Tabasco, la región natal tanto del político como de su padre, con el objetivo de asegurar su inmunidad parlamentaria y evitar el escrutinio de los señores de la justicia. Loret de Mola advierte que la renuncia de "Andy" a la dirigencia nacional expone no sólo su temor a la persecución, sino también un fracaso como operador político, convirtiéndose en un símbolo de la torpeza y la corrupción administrativa dentro del propio partido.

El análisis del columnista subraya que el proyecto que en un tiempo colocó a López Beltrán como el sucesor natural del movimiento después del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum quedó sepultado por una serie de decisiones equivocadas y escándalos de influyentismo. Según el periodista, el joven pasó de ser el "joven ungido" a un gestor cuyas prácticas en la asignación de contratos públicos contaminaron las estructuras estratégicas de Morena, destruyendo el capital político heredado de su padre.

En varias declaraciones se menciona que dentro del partido se comenta en tono de burla que el mandatario es indefendible y que su historial de influencias resulta incomprensible para los militantes. El artículo también critica la estrategia de buscar una curulista en Tabasco luego de una racha de derrotas electorales bajo su gestión y ante la previsión de un nuevo descalabro en los comicios locales de Coahuila.

Loret de Mola describe la decisión como una maniobra conveniente: regresar a los orígenes para trabajar desde la base, montar nuevamente los hombros del legado familiar y conseguir la victoria sin necesidad de una campaña tradicional. La renuncia a la dirigencia fue acompañada por el apoyo del senador Adán Augusto López, quien expresó su deseo de éxito y aseguró que el joven ganará caminando, incluso ofreciendo acompañarlo para respaldar sus aspiraciones aunque no le sea requerida la invitación.

La columna finaliza señalando que la carrera de López Beltrán parece orientarse ahora a la búsqueda del fuero como mecanismo de protección, mientras el movimiento interno de Morena sigue cuestionando su idoneidad y el legado que pretende preservar





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