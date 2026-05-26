La presidenta de Morena, Claudia Sheinbaum, elogió el trabajo de Andrés Manuel López Beltrán, quien abdicó de su cargo para postularse a diputado federal en Tabasco, y agradeció su gestión de afiliaciones y compuestos estructurales dentro del partido; la partida y la reorganización política no obstante sigue su marcha en la organización del equilibrio electoral.

La presidenta de Morena , Claudia Sheinbaum , celebró con entusiasmo la decisión de Andrés Manuel López Beltrán , también conocido como "Andy", de abandonar su cargo como Secretario de Organización del partido para postularse como candidato a diputado federal del VI Distrito Electoral de Tabasco .

En un momento crucial antes de las elecciones, López Beltrán envió una carta a la dirección nacional del partido, donde explicó que, conforme a las disposiciones legales y las convocatorias internas de Morena, presentará su candidatura en el distrito territorial que cubre los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha jugado un papel fundamental en la expansión de Morena.

Durante su gestión, el jefe de la estrategia organizacional supervisó la afiliación de más de diez millones de ciudadanos, logrando un padrón que superó los doce millones de afiliados al cierre de su mandato. Se coordinó la creación de comités seccionales en más de 70.000 municipios y se impulsó la formación de consejos municipales en todo el país. Según la presidenta, la capacidad de organización del joven dirigente ha sido vital para el crecimiento sostenido del movimiento.

En un comunicado, la dirigente recuerda que, en los comienzos de Morena en 2010, el reto de afiliar a la población y multiplicar las estructuras locales parecía una meta lejana; su trabajo aceleró el proceso en poco más de un año. La salida de López Beltrán se produce a menos de dos semanas de las elecciones legislativas de Coahuila, donde Morena es competidora activa para el Congreso local.

Según Ariadna Montiel, presidente nacional del Comité Ejecutivo, el cambio de dirección no interrumpirá la estrategia electoral, ya que las tareas previstas para el estado se mantienen en marcha. La presidente nacional aceptó la renuncia y afirmó que el proyecto electoral continúa en curso, garantizando la cohesión interna y la continuidad de las gestiones. En paralelo, la presidenta Sheinbaum utilizó la oportunidad para destacar el desempeño de varios dirigentes que se incorporan o se fueron en una reciente reorganización interna.

Aprovechó su conferencia de prensa para reconocer a Luisa María Alcalde, Ariadna Montiel, Andrés Manuel López Beltrán y Carolina, calificándolos como personas de alto rendimiento y agradeciendo su contribución al movimiento. Con la partida de un secretario de organización tan influyente, la dinámica de Morena se encuentra en un momento de transición. Los dirigentes del partido confirman que el planeamiento y las alianzas estratégicas a nivel nacional estarán aseguradas.

La candidata a diputado federal, aunque aún no ha circulado su esquema de campaña, ya cuenta con apoyo institucional y con la intención de consolidar la influencia de su familia en el poder político de Tabasco. A pesar de la controversia que rodea algunos gastos de viajes oficializados, la presidenta Sheinbaum enfatizó la necesidad de seguir los principios morales de Morena, apuntando a que las acciones de López Beltrán, desde su origen en el partido hasta su candidatura, siguen alineadas con los valores del movimiento.

En última instancia, la partida de López Beltrán de la Secretaría de Organización marca un hito político que coincide con un momento crucial para las elecciones. Se espera que su experiencia y el legado de su trayectoria organizadora influyan en la estrategia de Morena en los días previos a las votaciones y que la organización del partido mantenga sus planes y objetivos intactos, con la promesa de una gestión firme y eficaz.

Hoy vemos cómo las gestiones de la nueva generación de dirigentes dentro de Morena se refuerzan en una etapa de electrificación y ampliación de la base política del partido. La posición de Andrés Manuel López Beltrán como candidato a diputado federal también refleja la confianza del partido en su historial de manejo de recursos y organización, así como la victoria que se pretende afrontar en las próximas elecciones





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