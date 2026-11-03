Andrés Manuel López Beltrán niega vínculos con huachicol fiscal en campaña por San Lázaro

El aspirado a diputado federal por Tabasco, hijo del expresidente López Obrador, desmiente acusaciones de tráfico de influencias y contrabando de combustible en redes sociales.

Andrés Manuel López Beltrán, candidato a una diputación federal por el estado de Tabasco bajo la bandera del partido Morena, ha emitido un comunicado público para rechazar frontalmente las acusaciones que vinculan su nombre con delitos contra el abastecimiento de combustibles. El político tabasqueño, quien es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se encuentra sujeto a una estrategia mediática diseñada para desprestigiar su imagen antes de las elecciones legislativas.

Negativa firme sobre conexiones empresariales

En un mensaje audiovisual difundido a través de sus plataformas digitales, López Beltrán declaró ser víctima de una campaña de difamación organizada por opositores políticos. El aspirado a curul en San Lázaro sostuvo categóricamente que no posee ningún tipo de relación societaria, ni actúa como prestanombres, ni mantiene acuerdos de complicidad con el empresario Amílcar Olán. Reiteró que jamás han logrado presentar pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, las cuales considera infundadas y malintencionadas.

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El morenista explicó que su interacción con Jorge Amílcar Olán se originó en Villahermosa, capital del estado de Tabasco, donde el empresario se dedicaba exclusivamente a la venta y distribución de materiales de construcción, acabados y piedras naturales. Según detalló, dicha relación personal se estableció únicamente a través de amigos comunes y porque estudió primaria junto a la esposa del empresario. Subrayó que nunca existió conocimiento previo ni intervención alguna para obtener contratos públicos federales o locales mediante esta conexión.

Deslinde total respecto al contrabando de hidrocarburos

López Beltrán se desvinculó completamente de los ilícitos conocidos como huachicol fiscal, denunciando que existe un intento perverso por ligar su figura con este crimen organizado. Aclaró que TV Azteca publicó recientemente una entrevista con uno de los detenidos en este caso, pero insistió en que nunca mantuvo conversaciones, ya sea telefónicas o presenciales, con funcionarios de la Secretaría de Marina para facilitar operaciones ilegales de combustible.

El candidato señaló que la persona que lo menciona en estos contextos fue detenida en Argentina, donde agentes del FBI le ofrecieron protección e inmunidad a él y a su familia a cambio de colaborar con un país extranjero. Este acuerdo busca, según su versión, generar desinformación en contra de su padre, el expresidente López Obrador, y del gobierno mexicano actual. El político calificó estas acciones como una táctica de guerra sucia basada en supuestos y conjeturas mañosas.

Contexto institucional y acusaciones al INE

Mientras el aspirado a diputado refuerza su defensa pública, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis interna significativa. La organización electoral ha registrado treinta bajas entre personal afín a Guadalupe Taddei, quien dejó la titularidad del órgano ante acusaciones de presunto tráfico de influencias. Los consejeros electorales han manifestado que mantienen una revisión colegiada de los perfiles dentro de la institución durante este periodo de transición y escrutinio.

Atribución política de la campaña mediática

López Beltrán interpretó estos señalamientos como parte de un interés político más amplio impulsado por quienes estuvieron anteriormente en el poder. Acusó a la oligarquía y a lo que su padre denominó la mafia del poder de orquestar estas campañas para retroceder al país y recuperar posiciones de mando. Identificó a dueños de medios de comunicación como los principales actores de esta supuesta guerra sucia, buscando repetir mentiras hasta convertirlas en verdades percibidas por la ciudadanía.