Andrés Manuel López Beltrán renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para aspirar a diputación federal en Tabasco

El hijo del expresidente López Obrador deja su cargo en el CEN de Morena y anuncia su candidatura a diputado federal por el sexto distrito de Tabasco, resaltando logros de afiliación y recibiendo el respaldo de autoridades del partido.

Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena con el objetivo de competir por una diputación federal en el estado de Tabasco en el próximo ciclo electoral.

En una carta dirigida a Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, y copiada al Congreso Nacional, al Consejo Nacional y a la militancia, López Beltrán manifestó su decisión de abandonar también su participación en la Comisión Nacional de Elecciones. El político tabasqueño explicó que busca la candidatura a diputado federal a través de la elección directa en el sexto distrito federal de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Esta demarcación se ha consolidado como uno de los bastiones más firmes del movimiento lopezobradorista y de Morena. En las elecciones federales de 2021, el partido obtuvo el 58,1 % de los votos en la entidad, lo que le permitió ganar los seis distritos de mayoría relativa y desplazar a las coaliciones opositoras.

López Beltrán, segundo hijo del expresidente y de Rocío Beltrán, argumentó que su decisión está alineada con lo acordado en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena. En la misiva destacó los logros alcanzados en su gestión al frente de la Secretaría de Organización durante un año y siete meses, entre los que resaltó el aumento del padrón partidista en diez millones de nuevos militantes y la credencialización de cerca de siete millones de afiliados a nivel nacional, cifras que, según él, siguen creciendo diariamente.

La salida del joven dirigente se produce en un momento crucial para la renovación de cargos legislativos dentro del partido, mientras diversos perfiles ya están definiendo sus aspiraciones de cara a los comicios de 2027.

"Aprovecho para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca", afirmó en la carta. Tras la publicación de la renuncia, figuras de alto nivel en Morena expresaron su apoyo a López Beltrán.

Ariadna Montiel Reyes confirmó haber recibido la carta y agradeció su labor, subrayando que ha formado parte de una generación que "está haciendo historia junto al pueblo de México". El senador Adán Augusto López, habitualmente discreto ante los medios, rompió su costumbre para respaldar públicamente al hijo del expresidente, señalando que había recomendado su participación política años atrás y que confía en su capacidad para ganar la candidatura.

El exgobernador de Tabasco también recordó la colaboración mutua en campañas anteriores y manifestó su disposición a asistir a los actos proselitistas de López Beltrán, incluso sin invitación formal. Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), describió a Andrés Manuel López Beltrán como un activo valioso para el movimiento y afirmó que su presencia podría sumar votos de cara a los comicios de 2027.

Cuando se le preguntó sobre las investigaciones periodísticas que señalan una presunta red de contrabando de combustibles conocida como "huachicol fiscal", Monreal evitó entrar en detalles y pidió esperar al proceso electoral para cualquier resolución. En conjunto, la decisión de López Beltrán marca un nuevo paso en su carrera política y abre un escenario competitivo en el sexto distrito de Tabasco, donde Morena busca consolidar su hegemonía electoral





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