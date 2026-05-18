Andrés Manuel López Beltrán y Ariadna Montiel enfrentaron lägetiemne durante la Marcha en Chihuahua, siendo acosados por manifestantes locales.

Los líderes morenistas convocado a la Marcha en Defensa de la Soberanía Nacional en Chihuahua para exigir el juicio político en contra de la gobernadora del estado, Maru Campos, a quien acusan de supuestas irregularidades en su administración.

Compartir en Telegram EL TEXTO COMPLETO. ================================= Publicado originalmente en publicaciones en redes sociales. =================================== "¿Para cuándo la marcha en Sinaloa?

", así cuestionaron al secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y a la presidenta del partido, Ariadna Montiel, antes de que ambos abandonaran la Marcha en Defensa de la Soberanía Nacional en Chihuahua. Los líderes morenistas convocaron a la movilización desde principios de mayo de 2026 con el objetivo de exigir el juicio político en contra de la gobernadora del estado, la panista Maru Campos, a quien acusan de supuestas irregularidades en su administración.

La movilización se programó bajo las consignas de"defender la soberanía nacional" y la reforma al Poder Judicial, sirviendo además como el primer gran acto político masivo en el estado encabezado por"Andy" López Beltrán en su calidad de secretario de Organización del partido. Finalmente, el encargado de organización del partido oficialista continuó avanzando hasta abordar el vehículo que lo esperaba, seguido por Ariadna Montiel





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