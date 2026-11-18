El historiador Andrew Paxman revela en su nuevo libro los factores de lealtad y deterioro de salud que marcaron la presidencia de López Obrador, analizando su gestión en contextos de polarización.

El historiador Andrew Paxman ofreció un análisis detallado de la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador durante una entrevista en el programa 'Aristegui en Vivo'. En esta ocasión, el académico destacaron que la lealtad personal fue un factor determinante en la decisión del expresidente para seleccionar a Claudia Sheinbaum como su sucesora. Paxman señaló que este criterio de fidelidad trascendió las meras consideraciones electorales para convertirse en un eje central de la gestión de AMLO.

Metodología y propósito de la obra de Debate

El historiador, quien lleva más de dos décadas viviendo en México, explicó que su propósito al escribir el libro fue ofrecer una aproximación al expresidente en un contexto político marcado por la polarización. Entre 12.5 y 14 millones de personas salieron de la pobreza durante ese periodo, un logro que Paxman reconoce, aunque identificó como una de sus principales sombras el deterioro del sistema de salud. La obra, publicada por Debate, busca construir un retrato que contraste con el discurso polarizado experimentado durante todo el sexenio.

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El académico señaló que sus anteriores investigaciones le permitieron desarrollar una metodología para abordar figuras públicas con posiciones enfrentadas. Sus editores le propusieron escribir sobre López Obrador con la intención de construir un retrato que ofreciera matices. Paxman realizó cuatro visitas a Tabasco para recopilar información sobre la etapa formativa del exmandatario. Durante ese proceso encontró elementos fundamentales, incluyendo reportes periodísticos de la época, para entender su trayectoria.

El episodio familiar en Tabasco y su impacto

La versión difundida por los hermanos de López Obrador a finales de los años noventa señalaba que José Ramón, un hermano fallecido, le había provocado una herida en el cráneo con una trayectoria de abajo hacia arriba. Paxman describió una trayectoria descendente de la bala, pero aclaró que lo cierto es que ese accidente produjo una ruptura entre Andrés Manuel y su padre, generando un distanciamiento. El episodio ocurrió cuando López Obrador permaneció dos años en Tabasco para terminar la preparatoria.

El investigador consideró que este episodio pudo tener un impacto en la formación personal del expresidente, aunque matizó que se trata de una interpretación. Paxman planteó que aquel evento pudo reforzar su compromiso con el servicio a los demás. También destacó que su formación estuvo marcada por figuras como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Fidel Castro y Jesucristo, a quien presentaba como un personaje radical. Esta influencia contribuyó a que López Obrador desarrollara una concepción del cristianismo como una ideología de izquierda.

Cambio de postura sobre la seguridad y el Ejército

Paxman narró que, durante reuniones con el general Salvador Cienfuegos y el almirante José Rafael Ojeda Durán, López Obrador reconoció que retirar al Ejército de las calles era inviable. El historiador identificó dos factores para explicar el cambio de postura: primero, AMLO manifestaba admiración por el Ejército mexicano desde mucho antes, viendo en él al "pueblo uniformado". Segundo, comprendió que la situación de seguridad hacía imposible cumplir la promesa de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles.

El entonces presidente electo modificó su retórica y anunció que era necesario mantener la presencia militar. Paxman señaló que López Obrador también tiene una postura favorable a las Fuerzas Armadas, consideradas defensoras del país. Por ello, matizó que el cambio de postura no significó una ruptura completa con sus convicciones anteriores. El libro está integrado por 50 episodios seleccionados por ofrecer información novedosa, excluyendo temas ampliamente documentados como el "Culiacanazo" de octubre de 2019.

Relación con la prensa y contrapesos democráticos

Al abordar el debilitamiento de los contrapesos democráticos, Paxman consideró que uno de los elementos principales fue la actitud transaccional hacia la prensa. Reconoció que López Obrador tenía razón al señalar que no encarceló a periodistas, a diferencia de otros países. Sin embargo, sostuvo que su crítica constante fortaleció el discurso anticorrupción durante la campaña de 2018. Esta actitud se remontaba a principios de los años noventa, cuando fundó su propio periódico en Tabasco.

El historiador concluyó que la relación del expresidente con los medios ha sido consistentemente transaccional desde 1991. Paxman aclaró que existen acontecimientos ampliamente conocidos que decidió no incluir por falta de nueva información en sus entrevistas. El análisis busca ofrecer una comprensión profunda del expresidente, integrando datos históricos con los desafíos políticos actuales. La obra proporciona una visión integral que va más allá de la polarización habitual en el debate público mexicano.