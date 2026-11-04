Andy López Beltrán responde a acusaciones y prepara su entrada al Congreso

Andrés Manuel López Beltrán desmiente vínculos con el huachicol y defiende su imagen mientras Morena define su rol legislativo junto a Ricardo Monreal en San Lázaro.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, hizo su reaparición pública este martes desde Tabasco para enfrentar directamente las intensas críticas y acusaciones que han surgido contra él en las últimas semanas. Durante un video de aproximadamente diez minutos de duración, se desvinculó explícitamente de los negocios multimillonarios asociados a su amigo Amílcar Olán y negó cualquier participación en el fenómeno conocido como huachicol fiscal. López Beltrán atribuyó los señalamientos recibidos a una campaña mediática y política orquestada en su contra, buscando clarificar su posición antes de iniciar su etapa legislativa.

Estrategia de defensa y contexto político

La decisión de responder públicamente coincidió estratégicamente con el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos, momento en el que la atención política en México también estaba concentrada en otros escándalos, como los involucrando a Guadalupe Taddei y al Instituto Nacional Electoral (INE). En este marco, López Beltrán realizó acusaciones graves al afirmar que el FBI ofrecía protección a un detenido a cambio de que este declarara en contra de él, de su padre y del gobierno mexicano. Este movimiento busca redefinir la narrativa sobre su integridad mientras se preparan las definiciones internas del partido Morena respecto a su futuro en la Cámara de Diputados.

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Negociación de poder con Ricardo Monreal

Las fuentes consultadas indican que Ricardo Monreal está previsto regresar a la legislatura por la vía plurinominal y mantenerse al frente de la bancada de Morena en San Lázaro. La decisión de López Beltrán de no registrarse para competir en un distrito específico no implica su retiro de la vida política, sino más bien una preparación para administrar una mayoría parlamentaria donde podría tener asiento el hijo del fundador del movimiento. Se espera que establezca interlocución con Palenque y que sus aspiraciones rebasen los límites de su distrito electoral en Tabasco, lo que requiere una negociación interna compleja.

Aunque el zacatecano ha reconocido la capacidad de "Andy" y respaldado su aspiración legislativa, no pertenece al círculo cercano del expresidente. Entre ambos líderes habrá una relación que construir y, probablemente, un reparto de poder que negociar, abarcando desde las comisiones legislativas y posiciones directivas hasta la interlocución con el gobierno federal. Monreal conservaría el mando formal de la bancada, mientras que López Beltrán llegaría con el peso de su apellido y el respaldo de la dirigencia nacional de Morena, tal como lo demostró Ariadna Montiel al salir en su defensa este mismo martes.

Alianzas internas y corrientes políticas

Dentro de la Cámara de Diputados, López Beltrán cuenta con Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de López Obrador y compañero de viaje a Japón, quien actúa como su enlace más claro entre los diputados. También ha recibido respaldo de Sergio Gutiérrez Luna, quien defendió los recorridos políticos de López Beltrán frente a denuncias por campaña anticipada. Por otro lado, el grupo liderado por René Bejarano y Dolores Padierna ofrece otra vía de entendimiento. Padierna, actual vicecoordinadora de Morena en la Cámara, posee una trayectoria legislativa y una estructura política construida durante décadas, lo que ampliaría las opciones de negociación de López Beltrán frente a Monreal.

Para los seguidores de Bejarano, entenderse con el hijo del fundador les permitiría participar activamente en la construcción del grupo político del expresidente. Monreal tiene sus propios operadores clave: Pedro Haces articula relaciones políticas y sindicales desde la coordinación de operación política, mientras que Arturo Ávila ocupa la vocería. Alfonso Ramírez Cuéllar ha disputado espacios a ese bloque junto con Gabriela Jiménez. Las diferencias por las comisiones y las vicecoordinaciones revelan una bancada fragmentada en grupos y corrientes, un entramado que López Beltrán conoce desde su paso por la Secretaría de Organización del partido.

Apoyo senatorial y desafíos futuros

Desde el Senado, López Beltrán tendrá el respaldo de Adán Augusto López, quien tras meses de poca interlocución con la prensa hizo una excepción el 13 de octubre para defenderlo. El exsecretario de Gobernación declaró: "A mis amigos yo los quiero y los quiero bien y los defiendo", y anticipó que lo acompañaría en campaña. Esta cercanía se fortalece gracias a las visitas frecuentes de los hijos de López Obrador a la casa familiar en Tabasco. Sin embargo, López Beltrán se perfila para llegar a San Lázaro con una imagen desgastada por los escándalos de su entorno, obligado a dedicar sus apariciones públicas a la defensa personal.

El reto principal será convertir esa influencia heredada en autoridad parlamentaria real, ocupando la tribuna, dando entrevistas y asumiendo los costos de debatir temas complejos. El repliegue posterior de Adán Augusto López tras el escándalo de La Barredora muestra el alto costo de conservar una posición sin sostener una interlocución pública constante. Mientras tanto, Tey Mollinedo y Beatriz Milland pueden acompañarlo desde Tabasco, aunque ambas buscan posiciones municipales y no deben contarse como futuras integrantes de su grupo parlamentario. La lista definitiva de quienes lleguen en 2027 permitirá medir cuánto conserva de esas relaciones territoriales.