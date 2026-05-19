Angelina Jolie y Zahara Marley Jolie: la graduación en una ceremonia íntima y enigmática

Angelina Jolie y Zahara Marley Jolie, hija de la actriz estadounidense, asistieron a la graduación de la Universidad de Spelman en Atlanta y celebraron la Adrienne Brawley Mitchell-Alley Professor of Psychology, receiving a Bachelor's degree in Psychology, en una ceremonia íntima y enigmática, donde la joven saltó el apellido de su padre y estuvo separada de su famoso padre.

La actriz estuvo acompañada por dos miembros de su familia, se graduó en la Universidad de Spelman en Atlanta y recibió su licenciatura en Psicología.

Angelina Jolie fue vista llegando al campus con sus hijos y parte de su familia. Zahara Marley Jolie subió al escenario para recoger su diploma, saltándose el apellido de su padre y anunciar su ausencia de Brad Pitt. Algunos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han mantenido distancia desde la separación de sus padres en 2016.

Zahara en particular ha participado en algunos proyectos vinculados a la moda y el entretenimiento, colaborando con el joyero Robert Procop para lanzar su propia línea de joyería y doblando para producciones cinematográficas. La joven ha mostrado interés en iniciativas relacionadas con víctimas de violencia doméstica. Aunque ahora parece enfocada por completo en su formación académica, Zahara ha estado involucrada en la comunidad y ha mostrado su apoyo a temas importantes





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