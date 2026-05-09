Animalistas marchaban en contra del maltrato animal en Xalapa

Activistas a la administración municipal encabezada por Daniela Griego, criticando a las autoridades por su trabajo en este rubro en el tema de los animales. Recriminado además el trabajo de la regidora Priscila Labastida que pertenece a esta comisión, exigiéndole que responda o renuncie al cargo.

Animalistas reclaman al ayuntamiento de Xalapa la falta de aplicación de multas por maltrato animalJulio Abraham Hern�ndezAl grito de justicia en contra del maltrato animal, activistas recriminaron a la administración municipal encabezada por Daniela Griego, la falta de aplicación en la multas por maltrato, criticando a las autoridades por su trabajo en este rubro.

Recriminado además el trabajo de la regidora Priscila Labastida que pertenece a esta comisión, exigiéndole que responda o renuncie al cargo.

‘No tenemos nada en contra de ella, dio una conferencia de prensa en donde dijo que ya se han aplicado casi 600 esterilizaciones y no sabemos en dónde, queremos los números, queremos los resultados palpables de eso que ella comenta. También dice que ya se van a aplicar las multas, realmente no es un trabajo de ella es un trabajo de la administración pasada pero que si queremos que se lleven a cabo’, comentó Goretti Ruiz Alcaraz de la asociación Ada Azul.

A quien las manifestantes le gritaban consignas como ‘que salga’, ‘dónde están no que iban a apoyar’ y ‘queremos que nos escuche’





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