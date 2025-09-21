Aniversarios y Estrenos: Terremoto, Desapariciones y Drama en las Plataformas de Streaming

Un repaso por los estrenos recientes de Prime Video, HBO Max y Netflix, incluyendo la segunda temporada de Cada minuto cuenta, el documental sobre Debhani Escobar y la miniserie Black Rabitt. Se analizan temas como la corrupción, la justicia y la resiliencia humana.

A una semana de cumplirse el 40 aniversario del devastador terremoto que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, Prime Video lanzó la segunda y última temporada de la serie Cada minuto cuenta.

Esta producción, dirigida por Jorge Michel Grau, quien ya demostró su talento en la película 7:19, profundiza en las historias colectivas de las víctimas y la respuesta a la tragedia, abordando temas como la corrupción gubernamental y sus consecuencias, especialmente en el contexto del Mundial de Fútbol México 86. La serie, protagonizada por Osvaldo Benavides y Maya Zapata, entre otros, promete una mirada crítica y reflexiva sobre un evento que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad.\Paralelamente, las plataformas de streaming HBO Max y Netflix estrenaron dos miniseries documentales que exploran temas de gran relevancia social y personal. HBO Max presentó Debhani: Quién mató a nuestra hija, un documental sobre la desaparición de Debhani Escobar en Nuevo León, cuestionando la actuación del gobierno estatal, encabezado por Samuel García, y sus dependencias. Este documental, que consta de cuatro episodios, promete revelar detalles cruciales sobre el caso y generar debate sobre la justicia y la responsabilidad. Por su parte, Netflix estrenó Black Rabitt, una miniserie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, quien también dirige. Esta producción se centra en la vida de Jake Friedkin (Law), propietario de un exclusivo restaurante y bar en Nueva York, y la llegada de su problemático hermano Vince (Bateman), quien amenaza con desestabilizar su vida.\Ambas producciones, tanto la serie sobre el terremoto como los documentales sobre Debhani Escobar y Black Rabitt, ofrecen perspectivas variadas sobre la realidad, la justicia, y la supervivencia en contextos difíciles. Cada una, a su manera, plantea interrogantes sobre la corrupción, la pérdida, y la resiliencia humana, invitando a la reflexión y al análisis crítico. Los estrenos simultáneos de estas producciones demuestran la creciente importancia de las plataformas de streaming como espacios para la difusión de contenido relevante y de calidad. Los comentarios sobre estas producciones pueden ser enviados a sopeoperas@yahoo.com





