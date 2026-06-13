Anna Faris: De los bajos salarios en Scary Movie a su reconciliación con Hollywood y el éxito de la nueva entrega

La actriz Anna Faris revela los desafíos económicos y emocionales que enfrentó durante su paso por la saga Scary Movie, su salida forzada y su posterior regreso triunfal con la nueva película, así como su lucha contra el escrutinio mediático y su rediscovery personal.

Anna Faris ha logrado revivir su carrera y sentirse nuevamente como una estrella de Hollywood . La actriz, recordada por su papel icónico como Cindy Campbell en la saga Scary Movie , habló en una reciente entrevista sobre el éxito de la nueva entrega, pero también sobre una etapa difícil marcada por salarios bajos, una carrera que llegó a sentir estancada y su salida casi por accidente de la industria después de graduarse de la Universidad de Washington con una licenciatura en inglés y planes de dedicarse al marketing o a escribir novelas.

La oportunidad de actuar apareció cuando una cinta de audición llegó a manos de Anna Faris para lo que sería Scary Movie 6, producida por Paramount Pictures. Aunque la película original de 2000 se convirtió en un fenómeno cultural y lanzó su carrera, la actriz explicó que su relación con la franquicia siempre fue compleja. Según Faris, firmó un contrato por tres películas sin entender del todo lo que eso significaba para su futuro económico dentro de la saga.

En sus propias palabras: Cuando conseguí el papel en Scary Movie, firmé un contrato para tres películas. Mi nuevo representante lo celebró, pero yo no sabía lo que significaba. Significaba que podían encadenarte a una franquicia cinematográfica sin pagarte mucho. Me pagaron 65.000 dólares canadienses por la primera película, cantidad que se esfumó rápidamente tras los impuestos y los honorarios del representante.

A lo largo de los años, Faris reconoció que no recibió salarios comparables a los de sus compañeros hombres, a pesar del éxito masivo de la franquicia. La actriz dijo que el cariño del público nunca se tradujo en el mismo reconocimiento dentro de Hollywood, donde llegó a sentirse subestimada pese al现象 de la saga. El punto de quiebre llegó en 2002, cuando los estudios le comunicaron que les habían quitado la franquicia y le pidieron que no continuara.

La situación la puso en una posición difícil, porque ella seguía bajo contrato y no tenía una estabilidad económica que le permitiera desafiar al estudio, lo que forzó su salida y cambió profundamente su relación con la saga. Años después, la nueva entrega, Scary Movie 6, abrió con 55 millones de dólares en taquilla, el mejor estreno de la franquicia, y Faris describió esta etapa como una reconciliación personal.

Volver a actuar junto a sus antiguos compañeros, desde otro lugar emocional y profesional, ya no solo desde la frustración por los pagos bajos o la sensación de haber sido desplazada, representó un cierre de círculo. Este proceso lo vivió bajo un escrutinio mediático intenso, especialmente tras su divorcio de Chris Pratt.

La actriz reconoció que atravesó una etapa de tristeza y que su podcast, Anna Faris Is Unqualified, la ayudó a crear un espacio propio fuera de Hollywood, donde podía conectar con otras personas sin depender por completo de la industria: Me sentía triste. Triste.

Siento que tenía suficiente coraje, suficiente fortaleza interior, y he intentado ser cuidadosa con la influencia de Hollywood, pero llevo 26 años en el mundo de la fama, así que sería ingenua si pensara que no me ha moldeado. Pero, joder. El escrutinio. Durante la pandemia en 2020, Faris sintió que su carrera se estaba apagando.

La actriz recordó que ya no tenía la misma energía para reconstruirse profesionalmente y que incluso pensó en una versión de retiro. En esa etapa, la depresión y el aislamiento la llevaron a cuestionarse cuánto amaba todavía actuar.

Sin embargo, la propuesta de regresar a Scary Movie llegó como una oportunidad para replantear esa relación con Hollywood. Faris dijo que ahora siente más control sobre su carrera y gratitud por las oportunidades que han llegado después de ese regreso.

Además de la comedia de parodia, la actriz tiene otros proyectos en camino, entre ellos participaciones en series y películas que buscan expandir su legado más allá del género que la hizo famosa. En un contexto más amplio, la industria cinematográfica también ha estado envuelta en polémicas recientes, como la acusación de Paramount contra Netflix por supuestamente sabotear la compra de Warner Bros. , una calificación que la compañía ha tachado de absurda.

Mientras tanto, el showrunner de La Casa del Dragón ha advertido que la tercera temporada será extremadamente oscura y no tendrá finales felices, marcando un tono aún más sombrío para la precuela de Juego de Tronos





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