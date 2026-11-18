Anne Hathaway y Adam Shulman anuncian el nacimiento de su tercera hija. La actriz comparte detalles sobre su familia de cuatro miembros y su reciente actividad profesional.

La reconocida actriz Anne Hathaway y su esposo, el diseñador de joyas Adam Shulman, han confirmado oficialmente la llegada de su tercer hijo. La nueva integrante de la familia, una niña, se une a Jonathan y Jack, ampliando el núcleo familiar de la pareja. Esta noticia marca un momento significativo en la vida pública de la actriz de 44 años, quien ha mantenido un perfil bajo respecto al embarazo hasta este momento.

Confirmación oficial y primeros momentos en Nueva York

La revelación del nacimiento llegó cuando la actriz fue vista caminando por las calles de Nueva York con el pequeño recién nacido en un portabebés. Aunque aún no ha publicado anuncios en sus redes sociales, estas apariciones públicas confirmaron la noticia para los medios y seguidores. La pareja ha optado por compartir esta alegría personal de manera gradual, priorizando la intimidad del momento familiar inicial.

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Actividad profesional durante el embarazo

Es importante destacar que Anne Hathaway ha estado más activa que nunca en el ámbito profesional durante este periodo. A lo largo del año, la actriz ha estrenado una gran variedad de títulos cinematográficos. Además de trabajar en grandes producciones, ha dedicado tiempo a promocionar todos sus proyectos artísticos en medio de su tercer embarazo. Su compromiso con su carrera y su familia ha sido paralelo y equilibrado hasta el parto.

Declaraciones sobre la familia de cuatro miembros

Antes de dar a luz, Anne Hathaway expresó sus sentimientos en una entrevista con CBS Mornings. La actriz declaró que estaban rebosantes de alegría y encantados con la noticia. No obstante, enfatizó que su enfoque inmediato era disfrutar del hecho de seguir siendo una familia de cuatro miembros. La frase que utilizó para describir este momento fue que estaban a punto de cruzar juntos este hermoso umbral. Estas palabras reflejan la gratitud de la pareja ante la expansión de su hogar.

Historia familiar y contexto previo

El recorrido hacia este tercer nacimiento ha tenido altibienes previos para la pareja. En 2015, la actriz sufrió un aborto espontáneo, un evento que marcó profundamente su vida personal. Un año más tarde, en 2016, la pareja logró tener a su primer hijo, Jonathan Shulman. Tres años después, nació su segundo hijo, Jack Shulman. Este año, con la llegada de su primera niña, se completa una nueva etapa en la historia familiar de Hathaway y Shulman.

Detalles pendientes y próximos pasos

Hasta el momento, no se ha hecho pública la fecha exacta en que Anne Hathaway dio a luz al bebé. Tampoco se ha revelado el nombre oficial de la recién nacida. La familia mantiene estos detalles privados mientras se adapta a la nueva dinámica de una familia de cinco personas. Se espera que Anne Hathaway continúe su carrera en el entretenimiento, manteniendo el equilibrio entre su vida privada y su presencia en la industria del cine.