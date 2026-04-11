Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en Shanghái con sus looks en la gira de El Diablo Viste a la Moda 2

La gira de El diablo viste a la moda 2 continúa, y las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep siguen marcando tendencia. En Shanghái, ambas actrices deslumbraron con sus estilismos, destacando los zapatos pumps transparentes de Hathaway y el elegante look de Streep.

La esperada gira promocional de El diablo viste a la moda 2 continúa su periplo, y con ella, la incesante fascinación por los estilismos de sus protagonistas, Anne Hathaway y Meryl Streep . En esta ocasión, la vibrante ciudad de Shanghái fue el escenario elegido para deslumbrar con una nueva exhibición de elegancia y sofisticación, consolidando su estatus como íconos indiscutibles de la moda.

Los reflectores brillaron intensamente sobre ambas actrices, quienes una vez más demostraron su capacidad para cautivar a la audiencia y marcar tendencias con sus impecables elecciones de vestuario. Meryl Streep, fiel a su estilo clásico y atemporal, deslumbró con un elegante vestido/abrigo firmado por la prestigiosa casa de moda Saint Laurent. La prenda, una oda a la sofisticación, resaltaba la silueta de la actriz y transmitía una sensación de poder y distinción, características que la han definido a lo largo de su brillante carrera. Por otro lado, Anne Hathaway, conocida por su versatilidad y su habilidad para reinventarse, sorprendió con una propuesta estilística diferente a la que nos tiene acostumbrados. En esta ocasión, la actriz optó por un vestido romántico y etéreo, un diseño de la marca china Susan Fang perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2026. La elección, que contrastaba con su habitual predilección por la moda contemporánea, demostró la capacidad de Hathaway para explorar diferentes facetas de su estilo y adaptarse a las nuevas tendencias con maestría. El vestido, adornado con delicados olanes de tul en tonos pastel, evocaba una atmósfera de ensueño y romanticismo, creando un contraste visualmente impactante y atractivo. Esta elección, además, consolidó su posición como una referente de estilo, capaz de sorprender y cautivar a sus seguidores en cada aparición pública.\El foco de atención también se centró en el calzado de Anne Hathaway, quien reveló una audaz apuesta por la tendencia del momento: los zapatos pumps transparentes. La actriz, fiel a su capacidad para innovar y sorprender, lució un par de zapatos Diana de Gianvito Rossi, que rápidamente se convirtieron en el centro de las miradas. Este tipo de calzado, que ha ido ganando popularidad en el mundo de la moda, ofrece una estética futurista y vanguardista, y permite a quien lo lleva experimentar con diferentes estilos y looks. La elección de Hathaway, que contrastaba con el resto de su look romántico, demostró su habilidad para combinar elementos aparentemente contradictorios y crear un efecto visualmente atractivo. La actriz no solo se sumó a la tendencia del calzado transparente, sino que también la elevó a un nuevo nivel de sofisticación, demostrando que la moda es una forma de expresión personal y que no hay límites para la creatividad.\La elección de los zapatos pumps transparentes por parte de Anne Hathaway en Shanghái, es un claro ejemplo de cómo la moda puede reinventarse y sorprender constantemente. Esta tendencia, que ya había sido vista en otras celebridades como Karol G, se ha consolidado como una de las favoritas del momento. Los zapatos transparentes, ya sean sandalias o pumps, ofrecen una estética vanguardista y permiten jugar con diferentes estilos y looks. La propuesta de Hathaway, al combinarlos con un vestido romántico y etéreo, demuestra su capacidad para combinar elementos aparentemente contradictorios y crear un look impactante. Además, su elección de calzado es un guiño a la moda del futuro, donde la transparencia y la innovación son las claves para marcar tendencia. La elección de la ciudad de Shanghái como escenario para lucir este look, también es significativa, ya que la ciudad es un epicentro de la moda y la innovación, y representa un símbolo de modernidad y vanguardia. En definitiva, la gira de El diablo viste a la moda 2 continúa demostrando el poder de la moda para cautivar, inspirar y sorprender, y Anne Hathaway y Meryl Streep siguen siendo las protagonistas indiscutibles de este espectáculo de estilo





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