ANTAC desmiente convocatorias externas y ratifica canales oficiales para movilizaciones

La Asociación Nacional de Transportistas A.C. (ANTAC) emitió un comunicado en el que niega que cualquier convocatoria externa represente a sus miembros. Pide a la ciudadanía y transportistas seguir únicamente sus canales oficiales para evitar desinformación, destacando que sus protestas son pacíficas y constitucionales. Agradece la solidaridad recibida y descarta participación en marcha del 11 de junio, pero no descarta futuras acciones propias.

La Asociación Nacional de Transportistas A.C. ( ANTAC ) emitió un comunicado oficial en el que aclara que ninguna convocatoria ajena a su estructura representa a sus agremiados.

Por lo tanto, pidió a operadores, simpatizantes y ciudadanía en general evitar caer en confusiones o en información difundida por terceros que pudiera generarse en redes sociales, mensajería privada o en sitios web no autorizados. La asociación subrayó que históricamente ha mantenido una lucha social responsable, coordinada y pacífica, además de que sus movilizaciones se realizan bajo estrategias organizadas, con objetivos definidos y dentro del marco constitucional.

En ese sentido, ANTAC precisó que cualquier protesta, marcha o posicionamiento oficial será anunciado únicamente mediante sus páginas oficiales en internet y por conducto de su dirigente nacional, descartando así cualquier convocatoria que no cumpla con esos canales. La organización también agradeció la solidaridad y empatía que diferentes agrupaciones y ciudadanos han mostrado hacia las causas relacionadas con el autotransporte nacional, sector que aseguran han defendido durante años mediante diversas acciones sociales.

Reconocieron que la asociación se ha convertido en un referente en la defensa del sector transportista; sin embargo, insistieron en que no respaldan ni participan en movilizaciones organizadas por grupos externos, incluso si estas comparten algunos objetivos comunes. La asociación exhortó a los transportistas a mantenerse atentos únicamente a la información oficial de la organización para evitar desinformación o rumores relacionados con posibles movilizaciones.

Aunque ANTAC descartó participar en la marcha convocada para el 11 de junio, dejó abierta la posibilidad de futuras protestas o movilizaciones propias, las cuales, afirmaron, serán comunicadas de manera responsable y conforme a sus mecanismos internos de organización, siempre respetando los derechos humanos y las leyes vigentes





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