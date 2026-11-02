Anthony Gordon califica México vs Inglaterra como el mejor partido de su carrera

El extremo del Barcelona, Anthony Gordon, detalla por qué el triunfo de México sobre Inglaterra en el Mundial 2026 es el mejor momento de su vida futbolística.

Anthony Gordon, delantero del F.C. Barcelona y miembro clave de la selección de Inglaterra, ha reafirmado su posición sobre el choque histórico frente a México en la fase de Octavos del Mundial 2026. El jugador consideró esta competencia como la mejor experiencia de su vida futbolística hasta la fecha, destacando el entorno único y la intensidad del duelo que culminó con una victoria mexicana por tres goles contra dos.

La atmósfera del Estadio Banorte definió el duelo

En una reciente conferencia de prensa convocada antes del enfrentamiento contra el Aston Villa en la jornada cuatro de la UEFA Champions League, Anthony Gordon compartió sus recuerdos detallados de aquel partido. El extremo inglés subrayó que siempre recordará esa noche debido a la atmósfera abrumadora que imperaba dentro del Estadio Banorte. La presión, la altura y el griterío constante crearon un escenario que, según él, nunca había experimentado con tal magnitud.

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Gordon explicó que el contexto del partido jugó un papel fundamental en su impresión duradera. México logró imponerse a pesar de jugar con diez jugadores tras la expulsión de su equipo, lo que añadió una capa extra de drama y emoción al resultado. Para el futbolista, esta combinación de factores hizo que la competencia se quedara grabada permanentemente en su memoria profesional y personal.

Interacción viral con Javier Aguirre durante el partido

Más allá del resultado deportivo, Gordon destacó una interacción peculiar que tuvo con el entonces entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, durante el transcurso del choque. En un momento de alta tensión, el técnico vasco se acercó al jugador inglés y le dijo: Gordon, fuck you. Lejos de generar conflicto, esta frase provocó que ambos protagonistas rompieran a reír, convirtiéndose en un momento viral y divertido.

El futbolista del F.C. Barcelona interpretó la reacción de Aguirre como un chiste creado en el momento para aliviar la presión del partido. Gordon comentó que la gente disfrutó de esta interacción y que se hizo viral rápidamente, lo cual refleja cómo el deporte puede unir a las personas a través de momentos espontáneos. Esta anécdota demuestra la camaradería que existe incluso en competiciones de alta rivalidad.

Reencuentro programado en el Camp Nou

La relación entre Anthony Gordon y Javier Aguirre tiene un nuevo capítulo por escribirse en el fútbol español. El entrenador, quien recientemente se presentó como director técnico del Valencia, mencionó en sus declaraciones que estaba considerando pedirle al jugador del Barcelona que le firmara una fotografía. Este gesto sugiere una admiración mutua y un respeto profesional entre ambos actores del fútbol internacional.

Gordon respondió a estas declaraciones con total disposición, afirmando que firmará lo que Aguirre le pida, calificándolo como una gran persona. El reencuentro entre el jugador y el entrenador está oficialmente programado para el 31 de enero en el Camp Nou. Esta fecha coincidirá con el partido de LaLiga entre el F.C. Barcelona y el Valencia, ofreciendo una oportunidad única para que esta historia continúe en el terreno de juego.

Impacto inmediato en la carrera de Gordon

Actualmente, Anthony Gordon se encuentra inmerso en los compromisos con el F.C. Barcelona y la selección de Inglaterra. Su rendimiento en el club catalán es crucial para sus objetivos en la UEFA Champions League, donde se enfrenta al Aston Villa en la jornada cuatro. La experiencia previa en competiciones de alto nivel, como el Mundial 2026, sin duda fortalece su mentalidad y capacidad de adaptación ante situaciones de presión extrema.

El reconocimiento público de Gordon sobre la calidad del fútbol mexicano y la gestión de Aguirre refleja su madurez como profesional. Estos comentarios no solo honran la memoria del partido en el Estadio Banorte, sino que también establecen un puente entre las ligas y selecciones que participan en sus carreras. La próxima cita en el Camp Nou será un recordatorio de cómo el fútbol trasciende las fronteras y las rivalidades.