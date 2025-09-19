Anthony Martial se lleva un susto en su presentación con Rayados: la alerta sísmica interrumpe el evento

El delantero francés Anthony Martial, nuevo jugador de los Rayados de Monterrey, vivió un momento inesperado durante su presentación al sonar la alerta sísmica por el Simulacro Nacional. La reacción del jugador y las repercusiones del evento.

¡Qué sorpresa! Anthony Martial , el flamante refuerzo de los Rayados de Monterrey, protagonizó un momento inesperado durante su presentación oficial este viernes. En el cierre de la conferencia de prensa, cuando se esperaba la entrega de su camiseta y las últimas palabras, la alerta sísmica , activada con motivo del Simulacro Nacional , irrumpió en el recinto, generando un instante de desconcierto y sorpresa entre los presentes.

El delantero francés, visiblemente sorprendido, reaccionó con una mezcla de confusión y curiosidad ante el sonido estridente, un fenómeno natural poco familiar para él y que generó un divertido contraste con la atmósfera de euforia previa. \El incidente, aunque breve e inesperado, no empañó el evento. Tras unos instantes de sorpresa, la situación se resolvió con sonrisas y gestos de comprensión. José Antonio Noriega, directivo del club, y algunos reporteros presentes ofrecieron apoyo y explicaciones a Martial, quien, con una sonrisa, parecía intentar entender lo que estaba sucediendo. El momento, capturado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación, dejando de lado, aunque sea momentáneamente, las declaraciones y expectativas sobre el rendimiento del futbolista. A pesar de la interrupción, la presentación de Martial prosiguió, destacando las declaraciones del jugador sobre su disposición física y emocional para debutar con el equipo, su versatilidad para jugar en diversas posiciones y su compromiso de ayudar al club. \Este episodio anecdótico resalta la adaptación de Martial a la cultura mexicana y a las particularidades del país. La contratación del jugador, que fue impulsada por el entrenador Domenec Torrent, ha generado grandes expectativas entre la afición. La llegada de Martial, un fichaje disputado con otros equipos, incluido Pumas, es vista como un refuerzo importante para los Rayados, que buscan consolidar su posición en la Liga MX. El propio Noriega, al relatar el proceso de negociación, expresó su satisfacción por haber logrado la contratación del delantero, destacando su calidad y potencial. El evento, marcado por la inesperada activación de la alerta sísmica, también sirvió para contrastar con las noticias del rendimiento de otros equipos, por ejemplo, los cuatro goles con los que Pumas derrotó al Mazatlán en la Jornada 8 del Apertura 2025, marcando un panorama de la liga. \El propio Martial afirmó estar listo física y emocionalmente para debutar con Rayados ante América, lo que impulsa las expectativas de los seguidores. La presentación, aunque interrumpida por el simulacro, no hizo más que acentuar la atención mediática sobre el fichaje y la llegada de un jugador de renombre al fútbol mexicano. La reacción del francés ante la alerta sísmica, un hecho peculiar, se convertirá sin duda en un recuerdo curioso y parte de las primeras anécdotas del delantero en su nueva etapa como jugador de los Rayados





Anthony Martial Rayados De Monterrey Alerta Sísmica Simulacro Nacional Fichaje Liga MX

