Anthropic advierte que la IA recursiva está más cerca de lo esperado

Un análisis interno de Anthropic revela que la inteligencia artificial está avanzando hacia la capacidad de mejorar su propio código sin intervención humana, con implicaciones profundas para la sociedad.

Jack Clark, cofundador de Anthropic , ya había anticipado que pronto veríamos sistemas de inteligencia artificial capaces de desarrollar a sus sucesores sin intervención humana. Ahora, la misma empresa publica datos que sugieren que esta transformación está a la vuelta de la esquina y que no hay forma de evitarlo.

Según informes internos, el umbral de la mejora recursiva -donde una IA diseña y construye versiones mejoradas de sí misma- está mucho más cerca de lo que muchos especialistas preveían. Las cifras de Anthropic son reveladoras. Más del 80% del código que se integra en los sistemas internos de la compañía lo escribe Claude, el modelo de lenguaje de Anthropic.

En el segundo trimestre de 2026, un ingeniero promedio de la compañía integra ocho veces más código por día que en 2024. Este incremento no se debe a que los empleados trabajen más horas, sino a que Claude genera el código y el ingeniero se limita a revisarlo y dirigirlo.

Más allá del volumen, la calidad también avanza: la tasa de intervenciones en las que un humano tiene que corregir o interrumpir a Claude a mitad de una tarea cayó durante el último año. En mayo de 2026, Claude resolvió con éxito el 76% de esas tareas sin redirección, lo que representa una mejora del 50% en apenas seis meses.

Además, en un ejercicio interno de abril de 2026, agentes basados en Claude resolvieron de forma autónoma un problema abierto de seguridad en IA, diseñando cada experimento ellos mismos. Anthropic menciona que sus agentes recuperaron el 97% del margen de mejora en apenas 800 horas.

Sin embargo, decidir qué problemas merecen atención, qué resultados son fiables y cuándo una línea de trabajo es un callejón sin salida sigue siendo territorio humano, aunque no por mucho tiempo. Para poner a prueba esta capacidad, Anthropic analizó 129 sesiones reales de investigación en las que en algún momento el investigador tomó una decisión que llevó el trabajo por un camino equivocado.

Cuando se le preguntó a Claude qué haría antes de ese desvío, el modelo sugirió la mejor opción el 64% de las veces. Este avance tiene dos caras. Por un lado, los modelos podrían acelerar de forma extraordinaria el progreso en medicina, ciencia y otros campos. Pero también podrían escapar al control humano, volviéndose opacos en sus decisiones y acciones.

Es por eso que Anthropic quiere que los legisladores estén informados antes de que el término 'mejora recursiva' empiece a aparecer en los titulares sin contexto. La gran noticia aquí es que lo que vemos son indicios de que el progreso de la IA se acelerará en los próximos años, en lugar de mantenerse igual o disminuir, afirmó Jack Clark.

Como organizaciones, y probablemente como sociedades, necesitamos encontrar las herramientas para validar y verificar que lo que hacen estos sistemas de IA es correcto y está alineado con las intenciones humanas y con una sociedad próspera





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