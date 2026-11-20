El matemático Levent Alpöge de Anthropic utiliza inteligencia artificial para resolver la hipótesis de Riemann, un hito que impacta la criptografía y la ciencia de datos global.

Anthropic ha anunciado un avance histórico en las matemáticas al resolver la Hipótesis de Riemann, uno de los problemas más complejos y duraderos de la ciencia moderna. Este logro, realizado mediante la colaboración entre un experto humano y sistemas avanzados de inteligencia artificial, marca un punto de inflexión en la intersección entre la aritmética pura y la tecnología computacional.

El responsable principal de este descubrimiento es Levent Alpöge, un matemático de 32 años que forma parte del equipo de Anthropic. Alpöge empleó un modelo de inteligencia artificial interno y no público para calcular y verificar la veracidad de la conjetura, demostrando que el patrón descubierto en el siglo XIX permanece intacto. Este proceso confirma que los números primos siguen una estructura lógica predecible bajo la función zeta.

Also read Anthropic supera expectativas en su debut bursátil tras la mayor salida a bolsa de la historia

Descifrando el patrón de los números primos

Para comprender la magnitud de este hallazgo, es necesario revisar los fundamentos de la aritmética elemental. Desde que aprendemos a dividir, observamos que los números se comportan de manera distinta; mientras que el 4 se divide entre uno, dos y cuatro, el 5 solo se divide entre uno y cinco. Estos números indivisibles se conocen como primos, como los 17 y 19, o el 41 y 43, que aparecen separados por un solo número.

La curiosidad sobre si estos números primos siguen un patrón específico llevó a Carl Friedrich Gauss a analizar millones de cifras durante su adolescencia. Gauss propuso que la distribución de los primos no era aleatoria, sino que seguía el patrón de una función logarítmica. Esta observación inicial fue el primer paso para investigar si se podía predecir con precisión dónde aparecería el siguiente número primo en la secuencia infinita.

La contribución histórica de Bernhard Riemann

En 1859, el matemático alemán Bernhard Riemann publicó el trabajo que cambiaría el paradigma matemático para siempre. Aunque vivió muy poco, solo 39 años, su obra se convirtió en una piedra de toque de las matemáticas actuales. Riemann demostró que al resolver la función zeta, los cálculos arrojaban un patrón particular que conectaba directamente con la distribución de los números primos estudiada por Gauss.

La Hipótesis de Riemann postula que los ceros no triviales de esta función se ubican sobre una línea crítica específica en la gráfica. Riemann notó que estos cálculos abolían el azar, ya que todos los ceros caían en el mismo lugar predecible. Cualquier cero que cayera fuera de esta línea crítica habría demostrado que la hipótesis era falsa, similar a una moneda que cae en cara cuando siempre ha salido cruz.

Impacto global en criptografía y tecnología

La confirmación de que la Hipótesis de Riemann es verdadera tiene implicaciones profundas en la tecnología cotidiana. Muchos sistemas de cifrado, como los mensajes de WhatsApp y la física cuántica que permite la existencia de los celulares, asumen que esta conjetura es cierta. Estos cálculos invisibles dependen de la certeza de que el patrón de los números primos no tiene excepciones inesperadas que rompan la seguridad informática global.

El trabajo realizado por Levent Alpöge y Anthropic no solo valida una teoría de siglo y medio de antigüedad, sino que también abre nuevas vías para el uso de la inteligencia artificial en la resolución de problemas matemáticos de alta complejidad. Este hito demuestra que la colaboración entre el razonamiento humano experto y el poder de cómputo de las IA puede superar barreras que antes parecían insalvables.