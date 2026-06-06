Anthropic implementa control de nivel de esfuerzo en Claude para optimizar uso de tokens

Anthropic ha añadido un nuevo parámetro que permite a los usuarios ajustar la cantidad de tokens que Claude dedica a cada solicitud, afectando al razonamiento, uso de herramientas y longitud de respuesta. Esta funcionalidad, disponible en varios modelos como Opus y Sonnet, busca equilibrar costo y calidad según la complejidad de la tarea.

Anthropic ha introducido recientemente un nuevo control de nivel de esfuerzo en sus modelos de lenguaje, permitiendo a los usuarios ajustar cuántos tokens dedica el modelo a procesar una solicitud.

Este parámetro, debutado oficialmente en diciembre de 2025 con la API de Opus 4.5, afecta tanto a la longitud y calidad de las respuestas como al uso de herramientas y al razonamiento extendido. Ahora, los usuarios pueden seleccionar directamente el nivel de esfuerzo desde el interfaz de Claude en la web o en Cowork, ofreciendo mayor flexibilidad según la complejidad de la tarea.

Claude Sonnet 4.6 cuenta con cuatro niveles de esfuerzo, mientras que Opus 4.8 integra uno adicional que consume un número similar de tokens al predeterminado de Opus 4.7. En el nivel más bajo, el modelo omite el razonamiento en tareas simples, realiza el mínimo de llamadas a herramientas y devuelve respuestas breves. Es ideal para cargas de trabajo de alto volumen o para casos donde se necesitan respuestas rápidas en problemas no muy complejos.

Sin embargo, en este modo el modelo tiende a hacer pausas y solicitar aclaraciones en lugar de avanzar de forma autónoma. Un nivel intermedio, recomendado para la mayoría de tareas que requieren calidad, como razonamiento complejo, depuración, análisis detallado o cualquier trabajo donde el resultado importa más que la velocidad, añade una capa extra de exploración: más llamadas a herramientas, más razonamiento antes de actuar y mayor persistencia en sesiones largas.

Anthropic sugiere este nivel como punto de partida para tareas de programación y trabajo con agentes de larga duración. Este nivel está disponible en Opus 4.6, 4.7, 4.8, Claude Mythos Preview y Sonnet 4.6. El nivel más alto, pensado para problemas genuinamente difíciles, puede no justificar el coste adicional en muchas tareas, ya que el salto de calidad respecto a niveles inferiores a veces es pequeño.

Por ello, la recomendación general es ajustar el nivel de esfuerzo según el tipo de tarea. Por ejemplo, para renombrar archivos o ejecutar comandos de compilación simples, basta con un nivel bajo. Si se siente la necesidad de aumentar constantemente el esfuerzo, a veces la solución radica en mejorar las instrucciones o el contexto del proyecto, no en gastar más tokens





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