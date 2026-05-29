Anthropic recauda 65.000 millones y supera en valoración a OpenAI con su modelo Mythos

Anthropic ha alcanzado una valuación de 965.000 millones de dólares tras una ronda de inversión Serie H de 65.000 millones, liderada por grandes fondos y con el apoyo de hiperescalas como Amazon. La startup planea usar los fondos para expandir su capacidad computacional y su investigación en seguridad, mientras prepara herramientas como Claude Code y Cowork. Su nuevo modelo Mythos, enfocado en ciberseguridad defensiva, marca un hito en su estrategia. Ambas empresas, junto con OpenAI, buscan salir a bolsa para financiar sus infraestructuras.

Anthropic , la startup de inteligencia artificial, ha logrado recaudar 65.000 millones de dólares en una ronda de inversión Serie H, una cifra que le ha permitido superar en valoración a su principal competidor, OpenAI, que hasta ahora era considerada la compañía más valiosa del sector.

Esta ronda de financiación ha estado liderada por firmas de renombre como Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, y ha impulsado la valuación de Anthropic hasta los 965.000 millones de dólares. El éxito de esta recaudación refleja la confianza del mercado en la tecnología desarrollada por la empresa, especialmente en su modelo de lenguaje Claude y sus herramientas asociadas, que están ganando terreno rápidamente entre la comunidad global de clientes.

Según declaraciones de Krishna Rao, director financiero de Anthropic, la inversión se destinará a fortalecer la investigación en seguridad e interpretabilidad de la IA, así como a ampliar la capacidad de procesamiento para satisfacer la creciente demanda de sus servicios. La ronda también incluye 15.000 millones de dólares en compromisos previos de empresas de hiperescala, entre los que destaca una aportación de 5.000 millones de dólares por parte de Amazon.

Entre los inversores más relevantes que participaron se encuentran AMP PBC, Baillie Gifford, Blackstone, Brookfield, DE Shaw Ventures, DST Global, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Insight Partners, Jane Street, Lightspeed Venture Partners, MGX, NTTVC, NX1 Capital, Situational Awareness LP, T. Rowe Price Associates, T. Rowe Price Investment Management y Temasek. Tanto Anthropic como OpenAI planean salir al mercado bursátil este año, posiblemente, para adquirir los recursos computacionales necesarios que impulsen sus servicios y permitan entrenar nuevos modelos de IA más avanzados.

Recientemente, Anthropic presentó Mythos, su modelo de IA más sofisticado hasta la fecha, dotado de capacidades avanzadas y diseñado específicamente para tareas defensivas en ciberseguridad. Este lanzamiento subraya la apuesta de la compañía por la seguridad y la robustez en sus sistemas, un aspecto crucial en un sector donde la confianza y la fiabilidad son determinantes.

La competencia en el ámbito de la inteligencia artificial se intensifica, y esta inyección de capital posiciona a Anthropic para acelerar su desarrollo y consolidarse como líder en el campo de la IA segura y confiable





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