Anticorrupción abre expediente a Villamil y Elorza por posibles faltas administrativas; periodista busca acciones y no disculpas

La Secretaría de la Función Pública inicia una investigación contra Miguel Ángel Elorza y Jenaro Villamil tras una denuncia del periodista Ignacio Gómez Villaseñor. Villaseñor denuncia la descalificación de sus investigaciones y busca sentar un precedente para proteger el ejercicio periodístico. El caso también destaca la situación de Magnicharters, el caso de Febe Rojas y la filtración de datos de estudiantes.

La Secretaría de la Función Pública , a través del programa Buen Gobierno, ha iniciado un expediente contra Miguel Ángel Elorza y Jenaro Villamil, en respuesta a la denuncia presentada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor. La denuncia se centra en la supuesta descalificación, sin base metodológica, de las investigaciones periodísticas de Villaseñor, a pesar de la existencia de información oficial que respalda los hallazgos expuestos. Villaseñor, quien también es reconocido por su trabajo en Infodemia, argumenta que esta situación contribuye a la violencia contra la prensa y busca sentar un precedente para la protección del ejercicio periodístico. El periodista enfatiza que su objetivo principal no es obtener disculpas personales, sino lograr que se tomen medidas concretas para frenar la estigmatización del trabajo periodístico.

En su denuncia, Villaseñor señala que sus publicaciones fueron tachadas de falsas sin presentar ninguna investigación o metodología que justificara dicha afirmación. Además de la apertura del expediente, Villaseñor informó sobre un cuarto recurso legal, un juicio de amparo contra el Sistema Público de Radiodifusión y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Este recurso, resuelto favorablemente por un juez federal, impide que Infodemia mencione el asunto en sus plataformas. El periodista, al calificar como positiva la aceptación de su denuncia, espera que la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y evitar futuras agresiones contra los profesionales de la información. El caso destaca la importancia de defender la libertad de expresión y proteger a los periodistas de ataques infundados. Se destaca también la situación de Magnicharters, que se enfrenta al riesgo de perder su concesión debido a la falta de solvencia, y la familia de Febe Rojas, que exige justicia y que se investigue la muerte de la joven como feminicidio. Adicionalmente, se menciona el incidente donde ciberdelincuentes filtraron datos de estudiantes y cómo la SEP reaccionó inicialmente, para luego reconocer el problema en el Plan Nacional de Ciberseguridad.

El contexto de esta situación involucra diversos frentes: la protección de la libertad de prensa, la necesidad de combatir la desinformación y la transparencia en la gestión pública. La reacción de Villaseñor refleja la determinación de los periodistas de defender su trabajo y exponer cualquier intento de silenciar la verdad. El caso también resalta la importancia de que las instituciones gubernamentales actúen con transparencia y rindan cuentas, especialmente cuando se trata de cuestionamientos sobre la veracidad de la información publicada. El periodista busca que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realice las investigaciones necesarias para que se deje de estigmatizar el oficio periodístico. La situación de Magnicharters, la lucha por justicia en el caso de Febe Rojas y la vulnerabilidad de los datos de los estudiantes añaden complejidad a la situación general.





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