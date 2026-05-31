Antimonumento en Reforma recordará a periodistas asesinados durante el Mundial

En vísperas del Mundial, colectivos instalan un antimonumento en el Paseo de la Reforma para denunciar la impunidad en los crímenes contra la prensa en México.

El 11 de junio, cuando el Mundial de Fútbol comience en México , un antimonumento erigido en el Paseo de la Reforma se convertirá en un símbolo de la grave crisis que enfrenta el periodismo en el país.

Este memorial, diseñado por colectivos como Periodistas Unidos y participantes del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, busca recordar a los miles de periodistas asesinados y desaparecidos en México desde el año 2000. La estructura metálica, ubicada en la conocida Esquina de la Información, donde antes se encontraban las redacciones de los principales diarios impresos, servirá como un recordatorio tanto para los mexicanos como para los turistas internacionales que visitan la capital durante el evento deportivo.

La iniciativa surge en un contexto donde la impunidad en los crímenes contra la prensa es casi absoluta, y donde el gobierno ha sido criticado por su falta de acción. Jorge Verastegui, familiar de dos desaparecidos en Coahuila en 2009, calificó el antimonumento como una herramienta de protesta social que irrumpe en el espacio público sin permiso gubernamental.

Verastegui señaló que el memorial cuestiona el asesinato y la desaparición de periodistas, y forma parte de una ruta de la memoria en Reforma, donde ya existen otros antimonumentos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, María, integrante del colectivo Hilos, recordó al periodista Manuel Buendía, asesinado en 1984, como la primera víctima de la narcopolítica en México.

María confió en que la prensa internacional que cubra el Mundial pueda visibilizar estos memoriales, aunque criticó a la FIFA por hacer negocios en un país con más de 133,601 desaparecidos. El antimonumento incluye elementos vegetales y metálicos soldados, y se encuentra en un punto neurálgico de la capital. La instalación del antimonumento se suma a otras acciones de protesta que buscan mantener viva la memoria de las víctimas del periodismo en México.

Colectivos como Periodistas Unidos han denunciado que, a pesar de las promesas gubernamentales, la violencia contra la prensa continúa. El Paseo de la Reforma, que será también escenario del Mundial, se convierte así en un espacio de denuncia. Los activistas esperan que los millones de visitantes que pasen por allí durante el torneo tomen conciencia de la situación. La Glorieta de las Mujeres y el antimonumento +43 son otros hitos en esta ruta de la memoria que exigen justicia.

Mientras tanto, la ausencia de políticas públicas efectivas para proteger a los periodistas sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano





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