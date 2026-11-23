Antonela Roccuzzo entrena entre cinco y seis veces por semana y basa su preparación en sentadillas búlgaras, peso muerto e hip thrust para el tren inferior.

Antonela Roccuzzo, la empresaria rosarina de 38 años que vive en Miami junto a Lionel Messi, sostiene una disciplina deportiva que contrasta con su perfil habitualmente reservado. Según la información publicada, entrena entre cinco y seis veces por semana en bloques de sesenta a noventa minutos, y considera la actividad física un pilar innegociable de su agenda diaria.

El dato más reciente surgió en TikTok, donde Antonela Roccuzzo, que tiene millones de seguidores, mostró sus avances en el tren superior. Allí celebró haber completado dos dominadas supinas sin asistencia de bandas elásticas, aunque la base principal de su preparación física apunta al desarrollo muscular del tren inferior.

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Ejercicios de Antonela Roccuzzo para piernas y glúteos

La rutina de Antonela Roccuzzo para piernas y glúteos se apoya en movimientos compuestos de alta exigencia mecánica, realizados con pesas libres y máquinas específicas. El objetivo es esculpir y ganar potencia en la zona media y baja del cuerpo, una línea de trabajo que la esposa de Lionel Messi mantiene como eje de su entrenamiento.

Entre los ejercicios fundamentales de su esquema habitual aparecen las sentadillas búlgaras. Este movimiento permite trabajar cada pierna de forma unilateral, lo que ayuda a mejorar la estabilidad y a detectar diferencias de fuerza entre un lado y otro del cuerpo.

El peso muerto es otro de los pilares de su rutina, ya que activa toda la cadena posterior. Por su parte, el hip thrust es reconocido como uno de los movimientos más eficaces para aislar y fortalecer los glúteos mediante carga progresiva.

Cómo combina el fit jump con el entrenamiento de fuerza

El trabajo de sobrecarga no es el único componente de la planificación de Antonela Roccuzzo en Miami. Su programa también integra estímulos aeróbicos dinámicos, orientados a mantener la resistencia y evitar la monotonía en las sesiones.

Entre sus elecciones favoritas figura el fit jump sobre mini trampolín, una disciplina de bajo impacto articular que eleva las pulsaciones y tonifica el tren inferior de manera entretenida. Según la fuente, este tipo de actividad complementa el trabajo de pesas dentro de una misma semana de entrenamiento.

Ambos tipos de trabajo forman parte de una planificación que busca equilibrar fuerza y resistencia cardiovascular. La combinación permite sostener la intensidad de las sesiones sin depender exclusivamente de la carga en el gimnasio.

Rutina de Messi, Inter Miami y vida familiar en Miami

La constancia de Antonela Roccuzzo en el gimnasio convive con la rutina competitiva de Lionel Messi en el Inter Miami. Al mismo tiempo, la empresaria dedica parte de su día a la crianza de sus tres hijos.

Su rol central en la vida familiar en Miami convive así con una agenda de entrenamiento exigente, que la fuente describe como parte de una rutina sostenida y no como un esfuerzo puntual. Esa combinación de responsabilidades es la que, según el texto, consolida su imagen pública.

De este modo, Antonela Roccuzzo aparece como un referente global de bienestar y vida saludable, con una propuesta de entrenamiento que mezcla fuerza, estabilidad y cardio en una misma semana.