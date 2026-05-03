Antonelli domina en Miami y refuerza su liderato en la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, demostró su potencial al ganar el Gran Premio de Miami, consolidando a su equipo como el dominante de la temporada. La carrera estuvo marcada por cambios de liderato y condiciones climáticas adversas, pero Antonelli logró imponerse con una estrategia impecable.

Andrea Kimi Antonelli , el joven piloto de Mercedes de 19 años, demostró una vez más por qué es considerado un fuerte aspirante al título en la Fórmula 1 .

Aunque partió desde la pole position en el Gran Premio de Miami, su salida fue complicada debido a la superficie húmeda del Autódromo Internacional de Miami. La carrera, que originalmente estaba programada para más tarde, se adelantó tres horas debido a las amenazas de lluvia intensa.

Aunque una tormenta eléctrica con rayos sobre el Estadio Hard Rock había pasado para el inicio de la competencia, los pilotos mantuvieron un ritmo cauteloso durante las primeras 25 vueltas, anticipando un posible regreso de la lluvia. Esto generó caos en la pista, especialmente para Antonelli, quien perdió el liderato en la primera vuelta tras un error en la defensa de su posición frente a Charles Leclerc de Ferrari.

Leclerc, que había tenido una salida espectacular desde el tercer puesto, se colocó en primer lugar, mientras que Max Verstappen, al intentar contenerlo, trompeó tras un contacto entre ambos. Antonelli, sin embargo, se recuperó rápidamente y retomó el liderato en la quinta vuelta. Durante la carrera, los pilotos punteros intercambiaron posiciones en varias ocasiones. Leclerc volvió a liderar brevemente antes de que Lando Norris, el vigente campeón mundial, tomara el control en la vuelta 14.

Verstappen, que había avanzado desde posiciones posteriores, logró liderar momentáneamente mientras otros pilotos realizaban sus paradas en boxes. Sin embargo, Antonelli, con una estrategia impecable, superó a Norris a la salida de los pits y recuperó el primer puesto de manera definitiva una vez que se completó el ciclo de paradas. Norris terminó segundo, a 3,2 segundos de Antonelli, consolidando a Mercedes como el equipo dominante en esta temporada.

El piloto italiano y su compañero de equipo, George Russell, han ganado las primeras cuatro carreras del año, demostrando una superioridad abrumadora. Leclerc, que parecía seguro en el tercer puesto, fue superado en la última vuelta por Oscar Piastri de McLaren, terminando finalmente sexto tras un trompo. Russell fue cuarto, mientras que Verstappen logró su mejor resultado de la temporada al terminar quinto para Red Bull. Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, terminó séptimo, mostrando una mejora en su rendimiento.

Por otro lado, Cadillac, en su debut en Estados Unidos, tuvo un fin de semana discreto en la pista, aunque logró destacar con eventos y apariciones fuera de ella. El mexicano Sergio Pérez terminó en la posición 16, mientras que Valtteri Bottas fue el último en ver la bandera a cuadros, ocupando el puesto 18 en una parrilla de 22 pilotos





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