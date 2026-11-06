Antonio Barajas vende fruta a domicilio en Acámbaro tras la pandemia

Antonio Barajas mantiene su venta de fruta en Acámbaro con recorridos por domicilios y comercios, pese a la baja de ventas y al alza de precios.

En Acámbaro, Antonio Barajas sostiene su negocio de venta de fruta combinando la atención en su puesto con recorridos por domicilios y comercios. Su actividad, que se ha mantenido durante toda su vida laboral, enfrenta hoy las presiones de las condiciones económicas y de los cambios en los hábitos de consumo de sus clientes.

El comerciante continúa trabajando a diario para sacar adelante su negocio. Para llegar a sus clientes ha tenido que buscar nuevas formas de vender, pues la venta fija ya no alcanza para cubrir las necesidades de su economía familiar.

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Trayectoria de Antonio Barajas en la venta de fruta

Antonio Barajas aprendió el oficio de su padre desde que tenía 10 años y desde entonces se dedica a la venta de fruta. Como él mismo lo expresó, toda su vida ha trabajado vendiendo fruta, actividad a la que se dedicaba su padre.

Durante sus primeros años acompañó a su padre en la instalación de pequeños puestos en distintos puntos de la ciudad. Comenzaron en la esquina de Matamoros y Abasolo y después se trasladaron a Hidalgo y Abasolo, hasta establecerse en la parte alta de la plazuela, donde permanecieron cerca de 30 años.

Actualmente, Antonio Barajas continúa ofreciendo sus productos en ese mismo espacio de comerciantes, donde mantiene su puesto como punto fijo de venta.

Pandemia de COVID-19 y ventas a domicilio

La pandemia de COVID-19 fue la etapa que más transformó la actividad de Antonio Barajas, al provocar una disminución de clientes y bajas ventas. Esta situación afectó considerablemente su economía y lo obligó a buscar alternativas para mantener el negocio.

Ante ese escenario, Antonio Barajas decidió dejar por momentos el puesto fijo y salir a recorrer las calles con vasos de fruta colocados en una caja. Ofrece sus productos directamente en domicilios, establecimientos comerciales y oficinas.

Caminar durante varias horas cargando la mercancía representa un esfuerzo físico importante para el comerciante. Sin embargo, esta iniciativa le permitió recuperar parte de las ventas que había perdido.

Según su relato, cuando llegó la pandemia el negocio bajó considerablemente. Explicó que se dedicaron a vender la mercancía y llevarla a los domicilios y locales, y que con esas ventas, junto con lo que se vende en el puesto, logran sostenerse.

Precios de la fruta y competencia en Acámbaro

Antonio Barajas reconoce que sus ventas han disminuido en comparación con años anteriores. Atribuye esta caída, entre otros factores, al incremento en los precios de los productos y a la mayor competencia que existe en el sector.

Entre las frutas que representan un mayor gasto se encuentra la sandía, cuyo precio de compra ronda los 28 pesos por kilogramo. Le siguen la piña y el melón, mientras que la papaya se mantiene como una de las alternativas más económicas.

Pese a estos incrementos, el comerciante procura conservar sus precios para no afectar todavía más el bolsillo de sus clientes. Uno de sus productos principales es el vaso de fruta preparada, con un costo de 30 pesos, que también puede llevar hasta el domicilio de quienes lo solicitan.

Además de la fruta picada, Antonio Barajas prepara y comercializa aguas frescas de limón y otros sabores, lo que amplía la variedad de productos que ofrece durante sus recorridos.

Temporada de fin de año y jornadas de trabajo

Antonio Barajas considera que hacia el cierre del año el movimiento comercial suele mejorar ligeramente. Explica que las familias cuentan con un poco más de dinero por los ingresos adicionales de la temporada, entre ellos el aguinaldo.

Para el comerciante, esta temporada representa una oportunidad para incrementar sus ventas, aunque reconoce que el panorama sigue siendo complicado. Por ello, no detiene su trabajo y mantiene sus recorridos por la ciudad.

Durante buena parte de sus jornadas, Antonio Barajas está acompañado de su nieta, quien permanece con él hasta aproximadamente la una de la tarde, horario en que debe retirarse.

Aunque ocasionalmente deja de trabajar, Antonio Barajas no tiene establecido un día específico de la semana para hacerlo. La necesidad de mantener los ingresos lo obliga a salir constantemente a ofrecer sus productos.