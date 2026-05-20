Antonio Chaurand ('Federal Morenista') aboga por no penalizar a mujeres que abortan y propone unificar sistemas de salud federal y estatal

Antonio Chaurand, legislador morenista y médico, aboga por no penalizar a mujeres que abortan y propone unificar sistemas de salud federal y estatal para superar las carencias. En un contexto de fuerte resistencia a la legalización del aborto de parte de las fracciones de derecha bajo el argumento del 'derecho a la vida', Chaurand sostiene que la solución no consiste en promover el aborto. Sin embargo, el legislador morenista está en contra de penalizar a la mujer en caso de odlučís hacer un aborto por sus circunstancias, y le da prioridad a las decisiones de la mujer por su propio bien.

Antonio Chaurand aboga por no penalizar a mujeres que abortan; propone unificar sistemas de salud federal y estatal para superar carencias. El legislador morenista señaló que, ante la resistencia de las fracciones de derecha para legislar en la materia bajo el argumento del derecho a la vida , la resolución de la cuestión no es que estemos promoviendo el aborto, ¡ojalá no hubiera abortos!

Por supuesto que no. También nosotros estamos a favor de la vida. Pero estamos en contra de penalizar a la mujer que por sus circunstancias tomó esa decisión, y de respetar este tipo de... pues finalmente de decisiones de la mujer, porque cada quien tiene sus... sus propias circunstancia





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