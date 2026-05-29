Antonio Mohamed resalta el papel de la afición en la final de la Concacaf Champions Cup 2026

El director técnico de Toluca, Antonio Mohamed, enfatizó la importancia del apoyo de los seguidores en el duelo definitivo contra Tigres por el título de la Concacaf Champions Cup 2026, destacando que son el "jugador número doce" y crucial para los objetivos del club, including el Mundial de Clubes.

Antonio Mohamed , director técnico de Toluca , envió un contundente mensaje de cara al compromiso definitivo frente a Tigres en la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 , que se disputará este sábado.

El timonel de los Diablos Rojos reconoció la importancia del entorno y apeló directamente al factor anímico para encarar este duelo definitivo. Mohamed señaló que el respaldo de la afición mexiquense jugará un rol determinante en el resultado de la serie, destacándola como el "jugador número doce" y subrayando su papel fundamental en los logros recientes del equipo.

"Vamos por esa Conca para ir a jugar el Mundial de Clubes", declaró el Turco con firmeza, dejando clara la meta institucional de asegurar no solo la copa de la Concacaf sino también la participación en torneos globales como la Copa Intercontinental. El cuerpo técnico busca cerrar filas entre el plantel y la grada antes de recibir al conjunto regiomontano, conscientes de que el apoyo de la hinchada escarlata será clave para inclinar la balanza a su favor en esta final que definirá al monarca internacional de la zona.

La preparación del equipo se ha centrado en plasmar las exigencias de Mohamed en el campo, con la misión de mantener el protagonismo que ha caracterizado al Toluca en los últimos años y así asegurar su presencia en el Mundial de Clubes de la FIFA





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