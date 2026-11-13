Antonio Oseguera Cervantes 'Tony Montana' condenado a 22 años y medio de prisión

Una juez federal en Washington D.C. sentenció a Antonio Oseguera Cervantes alias 'Tony Montana' a 22 años y medio de cárcel por narcotráfico. El veredicto cierra un caso clave contra el exaliado del líder del CJNG.

La justicia estadounidense ha emitido una sentencia definitiva contra una de las figuras más longevías del narcotráfico mexicano en suelo estadounidense. La jueza de Distrito en Washington D.C., Estados Unidos de América, condenó el viernes pasado al narcotraficante confeso Antonio Oseguera Cervantes, alias ' Tony Montana', a una pena total de 22 años y medio de prisión.

El castigo se compone de 17 años y medio de cárcel por el delito grave de conspiración para distribuir narcóticos y 5 años adicionales por posesión de armas. Este fallo representa un cierre legal significativo para el caso, estableciendo un precedente claro en la persecución penal contra los altos mandos de las organizaciones criminales que operan en la frontera norte.

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Detalles del acuerdo y duración de la condena

La duración de la pena refleja un punto medio entre las solicitudes de las partes enfrentadas en el juicio. La Fiscalía solicitaba inicialmente 30 años de cárcel para Antonio Oseguera, quien es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por su parte, la defensa de 'Tony Montana' había pedido 20 años como máximo. La decisión judicial de 22 años y medio sitúa la responsabilidad penal en un término intermedio, reconociendo la gravedad de los cargos pero también los beneficios de la colaboración.

La declaración de culpa en Washington D.C.

El camino hacia esta condena comenzó formalmente cuando el Departamento de Justicia estadounidense informó el 31 de julio de 2026 que Antonio Oseguera se declaró culpable. Esta declaración cubrió cargos específicos relacionados con el narcotráfico a gran escala y la portación ilegal de un arma de fuego. En su declaración, reconoció específicamente la conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en cantidades considerables.

Además de la distribución, admitió usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar y proteger la conspiración de narcotráfico. Esta admisión directa permitió a las autoridades federes evitar un juicio largo y complejo, asegurando una condenas ciertas basadas en los hechos ya probados por el propio acusado. La claridad de su confesión dejó pocas dudas sobre su participación activa en la jerarquía criminal.

Operaciones delictivas en Michoacán y el Milenio

Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años de edad y originario del estado de Michoacán, dirigía operaciones de tráfico internacional durante más de dos décadas según las acusaciones presentadas. Entre los años 2002 y 2010, operó bajo el nombre clave 'Tony Montana' en estrecha colaboración con el Cártel del Milenio. Durante este periodo, su rol era fundamental para la logística del crimen organizado.

En su faceta con el Cártel del Milenio, supervisaba directamente la venta de narcóticos en mercados estratégicos. También tenía a su cargo la protección de territorios clave contra la incursión de cárteles rivales, asegurando las rutas de suministro. Asimismo, dirigía laboratorios clandestinos de metanfetamina, coordinando la producción y el envío de precursores químicos necesarios para la fabricación de la droga.

Impacto y legado del Cártel Jalisco Nueva Generación

La condenas de 'Tony Montana' afecta directamente la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización de la cual era hermano de su líder histórico. Aunque su acción delictiva principal con el Cártel del Milenio ocurrió antes de la explosión global del CJNG, su experiencia y conexiones fueron vitales. La obtención de precursores químicos y la distribución de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos demostraron la sofisticación de la red.

El veredicto no solo castiga al individuo, sino que desmantela una pieza clave de la infraestructura logística que permitía el flujo de drogas. Al confirmar su participación en la supervisión de territorios y laboratorios, la justicia estadounidense valida décadas de investigación. Este caso sirve como recordatorio de que las redes criminales, incluso las que operan desde el extranjero, enfrentan consecuencias legales severas y definidas en las cortes de Estados Unidos.