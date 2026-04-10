Antonio Sancho impulsa la cantera de Pumas: 'Queremos ser campeones con canteranos'

El vicepresidente de Pumas, Antonio Sancho, se enfoca en fortalecer las fuerzas básicas del club y aspira a ganar el campeonato con jugadores formados en la cantera. Sancho destaca el crecimiento del equipo, su satisfacción con el mercado de fichajes y su compromiso con el proyecto.

Antonio Sancho , vicepresidente de Pumas , ha expresado su firme deseo de fortalecer las fuerzas básicas del club con el objetivo de conquistar campeonatos. En una declaración reciente, Sancho enfatizó su compromiso con el proyecto, manifestando que aspira a lograr el éxito deportivo con un equipo compuesto en gran medida por canteranos. El dirigente universitario ha regresado al club por cuarta vez, la segunda en este rol, y se siente motivado por la tarea que tiene por delante.

Sancho destacó que su prioridad es trabajar arduamente, brindar apoyo y facilitar el desarrollo del equipo. A pesar de los pocos meses transcurridos desde su llegada, ha percibido un crecimiento notable en la institución y se muestra optimista ante el futuro. Reconoció sentirse satisfecho con el trabajo realizado en su primer mercado de fichajes, aunque el tiempo disponible fue limitado para consolidar el equipo. Destacó la capacidad de concretar varias operaciones y completar una plantilla que ya se venía reforzando, asegurando haber conseguido todas las piezas necesarias en las posiciones requeridas.\Sancho también abordó uno de los objetivos clave de su gestión: ganar el campeonato con un equipo que tenga una fuerte presencia de jugadores formados en la cantera. Manifestó el deseo de incrementar el número de futbolistas provenientes de las fuerzas básicas, lamentando la salida de algunos talentos pero enfatizando la necesidad de generar más oportunidades para los jóvenes. Además, extendió su visión más allá de Pumas, expresando su esperanza de que los jugadores de cantera también tengan un impacto significativo en la Selección Mexicana. Sancho reconoció que los tiempos han cambiado y, por ello, la producción de futbolistas de las fuerzas básicas ha disminuido. Explicó que se están implementando cambios en las categorías juveniles para mejorar el proceso de formación, reduciendo el límite de edad para que los jóvenes lleguen mejor preparados. Efraín Juárez cuenta con el respaldo total de Antonio Sancho, quien lo considera el técnico ideal para llevar a cabo este proyecto. Además, Keylor Navas es visto como un ejemplo a seguir para los jugadores de Pumas, y Sancho valora la posibilidad de renovar su contrato. En otro ámbito, la Selección Mexicana Femenil se prepara con seriedad para su próximo encuentro contra Islas Vírgenes. Antonio Sancho reafirma su compromiso de lograr el campeonato para Pumas. El directivo enfatizó su visión optimista sobre el progreso del club, a pesar de reconocer que el título es la meta principal.\El compromiso de Antonio Sancho con Pumas es evidente, buscando no solo resultados inmediatos, sino también construir una base sólida para el futuro del club. La apuesta por la cantera refleja una estrategia a largo plazo que busca fomentar el desarrollo de talentos mexicanos y fortalecer la identidad del equipo. La visión de Sancho va más allá de un simple triunfo deportivo; busca establecer una cultura de formación y desarrollo que beneficie tanto a Pumas como a la Selección Nacional. El enfoque en la cantera implica una inversión en recursos, personal y metodología para garantizar que los jóvenes futbolistas tengan las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. Sancho es consciente de los desafíos que implica esta estrategia, pero está convencido de que es el camino correcto para llevar a Pumas a la cima. Su determinación por obtener el título demuestra su ambición y su compromiso con la afición universitaria. El club ha experimentado mejoras significativas bajo su gestión, consolidando su posición como un contendiente serio en la liga. El respaldo a Efraín Juárez y la admiración por Keylor Navas son muestras de su liderazgo y su capacidad para construir un equipo ganador. La combinación de experiencia, visión y compromiso hacen de Antonio Sancho un líder clave para el futuro de Pumas





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