Anunció apoyo FBI a Service Secreto tras disparos en Casa Blanca

Agentes del Servicio Secreto encontraron rifles en la zona del Jardín Norte después del incidente y bloquearon la sala de prensa. Dos personas resultaron heridas en un enfrentamiento con el Servicio Secreto.

Se pudo observar a agentes del Servicio Secreto que portaban rifles desplazándose por el área del Jardín Norte tras el incidente y bloqueando la sala de prensa 23, 2026 at 5:08p.m. GMT-6.

Se reportaron disparos este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, lo que ocasionó un confinamiento y rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos. Un funcionario del Servicio Secreto indicó que la agencia estaba investigando informes de disparos realizados en la esquina de la calle 17 y la Avenida Pennsylvania Northwest, justo fuera del complejo de la Casa Blanca.

Dentro del complejo, se les indicó a los reporteros que se resguardara en el lugar mientras elementos del Servicio Secreto gritaban ‘! Al suelo! ’ y a su vez advertían de ‘disparos’. Un reportero resguardado dijo que los sonidos parecían provenir del lado del Edificio Eisenhower del complejo de la Casa Blanca.

Los disparos fueron captados por las cámaras de ABC News, obligando a la reportera Selina Wang a agacharse y buscar refugio. Un funcionario de las fuerzas del orden estadounidense informó que dos personas resultaron heridas en un enfrentamiento con el Servicio Secreto





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