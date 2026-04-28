Anuncia la Selección Mexicana Prelista de Convocados con Miras al Mundial 2026

La Selección Nacional de México revela una prelista de 20 jugadores, divididos entre candidatos a la lista definitiva y jóvenes promesas para el ciclo mundialista. La concentración iniciará el 6 de mayo en el CAR.

La Selección Nacional de México ha anunciado una prelista de convocados que incluye a 20 jugadores, marcando el inicio formal de la preparación para los próximos compromisos internacionales y, de manera crucial, el ciclo clasificatorio hacia el Mundial de 2026.

Esta nómina se divide en dos grupos distintos: 12 jugadores que, tras negociaciones con sus respectivos clubes de la LIGA MX, son considerados firmes candidatos a integrar la lista definitiva que disputará los partidos oficiales. Estos acuerdos con los clubes son de vital importancia, buscando un equilibrio entre las necesidades de la selección y el cumplimiento de los compromisos contractuales de los futbolistas.

La selección, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, ha priorizado la disponibilidad inmediata de los jugadores, optando por aquellos que actualmente compiten en la liga local para maximizar el tiempo de trabajo en conjunto y la adaptación táctica. La estrategia se centra en construir un equipo sólido y cohesionado, aprovechando el talento existente en la LIGA MX y minimizando las interrupciones causadas por la logística de convocar a jugadores que militan en ligas extranjeras, al menos en esta fase inicial.

Además de este núcleo de 12 jugadores, la prelista incluye a ocho futbolistas más jóvenes y prometedores, seleccionados con una visión a largo plazo, específicamente pensando en el siguiente ciclo mundialista. Estos jugadores representan el futuro de la selección y se les brindará la oportunidad de desarrollarse y ganarse un lugar en el equipo nacional a través de su desempeño en los partidos de preparación.

La inclusión de estos jóvenes talentos demuestra el compromiso de la federación y el cuerpo técnico con la renovación generacional y la construcción de un equipo competitivo que pueda sostenerse en el tiempo. Se espera que estos jugadores aprovechen esta oportunidad para demostrar su valía y contribuir al éxito de la selección en los próximos años.

La concentración inicial del equipo se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) a partir del 6 de mayo, lo que permitirá al cuerpo técnico trabajar intensamente con los jugadores seleccionados y evaluar su rendimiento en un entorno de alta exigencia. Esta concentración será fundamental para establecer las bases tácticas y físicas del equipo, así como para fomentar la cohesión y el espíritu de equipo.

La publicación de esta prelista se retrasó debido a la deliberación del cuerpo técnico, liderado por Miguel Herrera, sobre la inclusión de algunos jugadores específicos. Existían dudas sobre el nivel actual y la adaptación táctica de ciertos futbolistas, lo que llevó a un análisis exhaustivo de sus opciones. Adicionalmente, se debieron considerar los acuerdos preexistentes con los equipos de la LIGA MX, que garantizaban un lugar en la convocatoria final para los jugadores cuyos clubes participen en la liguilla.

Esta situación, aunque compleja, refleja la importancia de mantener una buena relación con los clubes y respetar sus intereses. La lista final de convocados se dará a conocer el próximo 1 de junio, dando tiempo suficiente para evaluar el desempeño de los jugadores en los partidos de preparación y tomar una decisión informada.

Los jugadores preseleccionados incluyen a Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Armando “Hormiga” González, Oscar García, Luis Reyes, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda. Esta selección representa una mezcla de experiencia y juventud, con jugadores que han demostrado su calidad en la LIGA MX y otros que buscan consolidarse como figuras clave en el futuro de la selección nacional





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