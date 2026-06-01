Anuncian calendario de pago de la Beca del Bienestar para ciclo 2025-2026 en México

Se detallan las fechas de depósito de la Beca del Bienestar para estudiantes de continuidad en junio de 2026, con base en la inicial del apellido, así como los montos para familias con uno o más beneficiarios y las opciones para retirar el dinero.

El Gobierno de México , a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ha anunciado el calendario de pago s correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 para los beneficiarios de la Beca del Bienestar, enfocada en estudiantes de educación media superior (continuidad).

Según lo declarado por Julio León, titular de dicha coordinación, los depósitos para el mes de junio de 2026 se realizarán entre el 1 y el 12 de ese mes,分布idos de acuerdo con la inicial del primer apellido del beneficiario. Específicamente, los días asignados son: para apellidos que inician con C, G, M y R; mientras que para las letras T, U, V, W, X, Y y Z se ha establecido un día común.

Cabe destacar que los pagos solo se efectúan en días hábiles, por lo que no habrá dispersión de recursos durante los fines de semana. Este depósito bimestral asciende a 1,900 pesos por alumno de continuidad, pero en el caso de hogares con más de un estudiante inscrito en este nivel, se otorga un adicional de 700 pesos por cada hijo extra. Por ejemplo, una familia con dos adolescentes en secundaria recibirá un total de 2,600 pesos en este periodo.

Es fundamental diferenciar este calendario del que aplicará para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina para Primaria, programa distinto dirigido a estudiantes de educación básica que hayan sido registrados recientemente. El calendario para este último grupo será dado a conocer por separado y, como se advirtió en comunicaciones anteriores, sus pagos también se extenderán a lo largo de varios días, organizados por la inicial del apellido.

Esto refleja la política de la administración federal de segmentar los desembolsos para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y en los puntos de retiro. Respecto a los mecanismos de dispersión, los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar que fue entregada a cada beneficiario tras su registro. Aunque el retiro tradicionalmente se realiza en las sucursales del Banco del Bienestar, el Gobierno ha ampliado las opciones para facilitar el acceso al efectivo.

Los titulares pueden ahora hacer retiros en tiendas de autoservicio adheridas al programa, como una alternativa conveniente. Sin embargo, las autoridades bancarias recomiendan encarecidamente utilizar la red de cajeros automáticos y sucursales del Banco del Bienestar para evitar comisiones o cargos extra que podrían aplicarse si se utilizan otros bancos. Esta medida busca proteger el valor completo del apoyo económico, que es un componente central de la estrategia de bienestar social implementada en el país





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