Anuncian construcción de planta de fertilizantes Fermachem en Durango con inversión de 20,000 millones de pesos

El proyecto Fermachell, liderado por Fermaca, prevé la creación de 3,000 empleos en su fase de construcción y 260 permanentes al operar, con una producción anual de un millón de toneladas de fertilizantes a partir de 2029.

El proyecto de la planta productora de fertilizantes " Fermachem " en Durango , impulsado por Fermaca junto a socios estratégicos globales, representa una inversión privada nacional y extranjera superior a los 20,000 millones de pesos.

Con una capacidad estimada de un millón de toneladas anuales, equivalente a 2,860 toneladas diarias, se espera que entre en operación en el año 2029. Durante su fase de construcción generará aproximadamente 3,000 empleos, y una vez en funcionamiento, alrededor de 260 puestos de trabajo permanentes, priorizando perfiles técnicos y talento especializado local. La instalación utilizará agua tratada y contará con generación propia de energía, destacando su compromiso con la sostenibilidad.

Líderes de la empresa afirmaron que esta planta será una de las más modernas e importantes del continente, enfocada en producir fertilizantes de alta calidad para apoyar al sector agrícola nacional. Según el CEO de Fermachem, el proyecto es "un paso monumental" para la historia de Fermaca y para México, ya que busca poner la industria al servicio del campo y de las familias que dependen de él.

"Fermachem nace con esa visión: poner la industria al servicio del campo y de su gente, poner la inversión al servicio del desarrollo y poner a Durango en el centro de una transformación que beneficiará a todo México", declaró Calvillo. Esta iniciativa fortalece la cadena de valor agrícola y promueve la soberanía alimentaria del país, reduciendo la dependencia de importaciones y dinamizando la economía regional





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