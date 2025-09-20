Anuncian el XXVII Encuentro Internacional de la Planta Medicinal en Torreón

En el marco de la Expo UAAAN 2025, se anuncia el XXVII Encuentro Internacional de la Planta Medicinal, Terapias Alternativas y Diversidad Cultural en Torreón, con talleres, conferencias y eventos culturales, del 17 al 19 de octubre, organizado por el Cetaos y la UAAAN.

En el contexto de la Expo UAAAN 2025, que finalizará este sábado 20 de septiembre, se anunció la próxima celebración del XXVII Encuentro Internacional de la Planta Medicinal, Terapias Alternativas y Diversidad Cultural.

Isidro Pérez y Luz María Esparza, dos de los organizadores del evento, quienes actualmente exhiben una muestra de artículos de medicina alternativa en la Expo que se lleva a cabo en el Campus Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, comunicaron que el encuentro se realizará del 17 al 19 de octubre en la ciudad de Torreón. Esta importante iniciativa busca profundizar en el conocimiento y la aplicación de las terapias naturales y la diversidad cultural en el ámbito de la salud y el bienestar.\El encuentro se desarrollará bajo el respaldo de la mencionada institución educativa, con el propósito de informar, capacitar y promover entre la población el uso responsable y eficiente de los recursos naturales que poseen propiedades terapéuticas. Para lograr este objetivo, se han programado una serie de actividades que incluyen talleres prácticos, conferencias informativas, tianguis donde se expondrán productos relacionados con la medicina alternativa y eventos culturales que enriquecerán la experiencia de los participantes. Las inscripciones para estas actividades ya están abiertas, y los interesados pueden registrarse a través de los números telefónicos 871-729-7612 y 871-118-3698, o enviando un correo electrónico a cetaosuaaanul@gmail.com. El Centro de Terapias Alternativas y Orientación a la Salud (Cetaos), con sede en las instalaciones de la UAAAN en la Unidad Laguna, es el encargado de la organización y desarrollo de estas actividades.\Entre las charlas y prácticas que se llevarán a cabo, se destacan el masaje linfático y reductivo, el masaje emocional con flores de Bach, el masaje deportivo con quiropráctica, el masaje relajante y descontracturante, la quiropráctica clásica, la quiropráctica nivel 1, la auriculoterapia, el maquillaje ritual ancestral y la convivencia con plantas medicinales. Además, se abordarán temas relevantes como la tanatología holística, el masaje facial, la hipnosis regresiva y los registros akáshicos, el masaje linfático con piedras de obsidiana, la aromaterapia y la protección energética, la reflexología podal, el uso de ventosas frías y calientes (moxibustión), el biomagnetismo, el acompañamiento para círculos de mujeres, la sanación ancestral y la numerología pitagórica predictiva, entre otros. El evento contará con la participación de expertos en diversas áreas, provenientes de diferentes estados de México como Coahuila, Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Colima, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán, así como de las Islas Canarias, España, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias a través de 39 temas diferentes, ofreciendo una amplia gama de perspectivas y enfoques en el campo de la salud y el bienestar





vanguardiamx / 🏆 4. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Medicina Alternativa Terapias Naturales Plantas Medicinales Torreón UAAAN

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

NFL también inaugurará el Estadio Banorte y estos son todos los detalles del próximo encuentroLa NFL quiere tener una fiesta completa cuando se reinaugura el Estadio Banorte y llegaría el equipo más popular

Leer más »

Sheinbaum y Mark Carney sostienen encuentro en Palacio NacionalEsta es la primera visita del primer ministro canadiense a México, la cual ocurre en medio de la guerra arancelaria desatada por EU y la renegociación del T-MEC

Leer más »

Encuentro Claudia Sheinbaum y Mark Carney en Palacio Nacional; encabezan conferenciaHoras más tarde, en conferencia de prensa, Sheinbaum y Carney plantearon la creación de un ‘Plan de Acción’, la competitividad de América del Norte y la cooperación en seguridad ante el crimen organizado

Leer más »

Hyundai invertirá 2 mil 700 mdd en planta de EU donde sucedió redada migratoriaLa detención de los trabajadores surcoreanos dio lugar a una reunión entre el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller surcoreano, Cho Hyun

Leer más »

El Ecoparque Batanes: un encuentro recreativo para las familias y visitantes en SalvatierraAdemás de convertirse en un punto de recreación, el Ecoparque Batanes resguarda la arquitectura histórica y el patrimonio natural de Salvatierra

Leer más »

Un Encuentro con Mario Vargas Llosa: Confesiones y Admiración LiterariaEl autor relata sus encuentros con Mario Vargas Llosa, destacando su admiración por la obra del premio Nobel, especialmente su habilidad para la manipulación literaria y la construcción de estructuras narrativas. El relato incluye anécdotas personales en aeropuertos y festivales literarios.

Leer más »