Anuncian Fan Zone en el Parque Las Américas de Benito Juárez para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La capital mexicana contará con varias Fan Zones públicas y gratuitas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Una de ellas se ubicará en el Parque Las Américas, alcaldía Benito Juárez, enfocada en partidos de la selección mexicana y con actividades familiares, sin venta de alcohol.

La Ciudad de México se prepara para albergar múltiples Fan Zone s con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, permitiendo a los aficionados seguir los partidos en espacios públicos gratuitos.

Una de estas sedes se ubicará en la alcaldía Benito Juárez, específicamente en el Parque Las Américas, situado en la colonia Narvarte Oriente. Este espacio se suma a la red de Fan Zones distribuidas en distintas alcaldías, con el objetivo de descentralizar la concentración de aficionados y evitar que se limite al Zócalo o a los estadios.

La experiencia en estas zonas busca ser familiar, pública y sin costo, ofreciendo una alternativa para quienes desean disfrutar del torneo sin asistir físicamente a los partidos. Según los reportes, no todas las Fan Zones tendrán la misma programación: algunas transmitirán todos los partidos del mundial, mientras que otras se centrarán en los encuentros de la Selección Mexicana y los duelos más destacados.

La sede de Benito Juárez appears confirmada para proyectar los partidos de México, lo que la convierte en un punto clave para los aficionados de esa demarcación que quieran apoyar al combinado azteca en un entorno cercano y con ambiente mundialista. Además de las transmisiones, estos espacios contarán con actividades culturales, deportivas y gastronómicas para enriquecer la experiencia.

Cabe destacar que las autoridades han enfatizado que estas zonas serán libres de alcohol, priorizando un ambiente seguro y familiar para todos los asistentes. La Fan Zone del Parque Las Américas representa una oportunidad para que residentes de Benito Juárez y alrededores participen en la celebración del mundial sin incurrir en gastos de boletos. Esta iniciativa refleja el esfuerzo de la capital por integrar a la ciudadanía en eventos de gran escala, fomentando la convivencia comunitaria en torno al deporte.

La distribución de estas sedes busca también aliviar la presión sobre los puntos tradicionales de reunión, distribuyendo de manera más equitativa el flujo de personas. Con un enfoque en la accesibilidad y la seguridad, las Fan Zones se perfilan como una pieza central de la experiencia mundialista en la ciudad, combinando fútbol, cultura y esparcimiento para todos los públicos





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