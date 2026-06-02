Anuncian recortes de agua en CDMX para junio por trabajos de reparación en pozos

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México informó que durante los primeros días de junio se registrarán reducciones en el suministro de agua potable en las alcaldías Azcapotzalco y Tláhuac debido a trabajos de reparación en bombas de pozos. Se mantendrá el servicio con baja presión y se ofrecerá apoyo con pipas a través de la Línea H2O.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua ( SEGIAGUA ) de la Ciudad de México anunció que durante los primeros días del mes de junio se llevarán a cabo recortes en el suministro de agua potable en al menos dos alcaldías, Azcapotzalco y Tláhuac , debido a trabajos de reparación en bombas de pozos.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y recordó que, en caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar el apoyo de pipas de agua a través de la Línea H2O marcando el número 426. Los trabajos técnicos se centran en el Pozo Presidente Madero en Azcapotzalco y en el Pozo Escudo Nacional en Tláhuac, donde se presentaron fallas que requieren atención inmediata.

Aunque se mantendrá el suministro de agua potable, se registrará una baja presión en las colonias de ambas demarcaciones hasta que se concluyan las reparaciones. La SEGIAGUA no especificó la fecha exacta de restablecimiento completo del servicio, pero se espera que los trabajos finalicen en los primeros días de junio, por lo que se recomienda a los habitantes de estas zonas almacenar agua para uso básico y estar atentos a los comunicados oficiales.

La información fue difundida a través de las redes sociales de la dependencia, donde se compartieron detalles sobre las acciones que se realizan para garantizar la continuidad del servicio a mediano plazo. Con estos cortes programados, la autoridad busca resolver fallas operativas que podrían derivar en afectaciones mayores si no se atienden de manera oportuna.

Los residentes de Azcapotzalco y Tláhuac deben estar pendientes de los avisos locales sobre posibles cambios en los horarios de distribución y la activación de puntos de abastecimiento adicionales





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