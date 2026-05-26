Anuncio de Andrés Manuel López Beltrán para buscar diputación federal en Tabasco

El gobernador Javier May Rodríguez anunció que serán tres secretarios que atenderán su convocatoria para separarse del cargo si tienen alguna aspiración política. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscará una diputación federal por Tabasco.

Durante su conferencia de prensa mañanera del lunes, el gobernador Javier May Rodríguez anunció que serán tres secretarios que atenderán su convocatoria para separarse del cargo si tienen alguna aspiración política .

El anuncio de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de buscar una diputación federal por Tabasco causó reacciones en la oposición en redes sociales. Sin embargo, la dirigencia estatal de Morena no ha fijado una postura en torno a la declaración de López Beltrán de competir por una diputación federal por el sexto distrito del estado. El gobernador aseguró que también se separarán de sus cargos varios ex subsecretarios del gobierno estatal.

Trascendió que los secretarios de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Bienestar y Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca presentarán su renuncia para competir por una candidatura a cargo de elección en el 2027. Casi al mismo tiempo, López Beltrán hizo oficial su separación de la Secretaría de Organización de Morena para buscar la candidatura a la diputación federal por el VI distrito de Tabasco. En redes sociales, políticos como el exgobernador priista Manuel Andrade Díaz reaccionaron al anuncio de López Beltrán.

El diputado federal morenista Julio Gutiérrez consideró que la aspiración de López Beltrán es parte del relevo generacional que se está dando dentro de Morena. El hijo del expresidente envió una carta a la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel, en la que renuncia a su cargo actual dentro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andrés Manuel López Beltrán Diputación Federal Tabasco Morena Relevo Generacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Andrés Manuel López Beltrán renuncia como secretario de Organización de Morena para buscar diputación en TabascoA través de una carta dirigida a los líderes y a la militancia del partido, López Beltrán indica que continuará respaldando el proyecto de la 4T y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Read more »

Andrés Manuel López Beltrán announces separation from MorenaAndrés Manuel López Beltrán announced his separation from the Secretariat of Organization of the National Executive Committee of Morena and from his role as a member of the National Elections Commission, with the aim of seeking a candidacy for a federal deputy for the VI Electoral Federal District of Tabasco. The decision was made public through a letter addressed to the national party president, Ariadna Montiel Reyes, the Congress and the National Council of Morena, as well as to the party's militancy. In the document, López Beltrán explained that his separation is related to his intention to contest the position of federal deputy through popular election in the VI Electoral Federal District of Tabasco, which includes municipalities such as Centro, Jalapa, Tacotalpa, and Teapa.

Read more »

Andrés Manuel López Beltrán renuncia a su cargo como secretario de Organización de MorenaAndrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, renunció a su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, ya que competirá por una candidatura a diputado federal por Tabasco.

Read more »

Andrés Manuel López Beltrán renuncia a Secretaría en MORENA; va por DiputaciónAndrés Manuel López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización de MORENA para buscar una diputación federal por el Distrito VI de Tabasco en las elecciones intermedias de 2027. El hijo del...

Read more »