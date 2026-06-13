El iPhone 18 Pro Max ha sido visto en su nuevo color cereza oscuro, mientras que el negro hará un triunfal regreso. El calor dejará de ser un problema en México este fin de semana, pero las fuertes lluvias serán la nueva preocupación.

Aparece el iPhone 18 Pro Max en su nuevo color cereza oscuro . El negro hará un triunfal regreso. En México, el calor dejará de ser un problema este fin de semana, pero las fuertes lluvias serán la nueva preocupación.

La empresa GIGABYTE ha anunciado que ofrecerá una PC por cada partido de fútbol del torneo más grande del mundo, el GIGABYTE Cup 2026. Mientras tanto, en el mundo de la tecnología, el celular gamer con refrigeración líquida y el chip Android más poderoso, el REDMAGIC 11S Pro, ha llegado a México. En el mundo de la pintura, la nueva pistola de TRUPER no requiere compresor de aire para resultados profesionales.

En el mundo de la salud, los psicólogos han encontrado que las personas que crecieron viendo 'Dragon Ball' en los años 80 y 90 desarrollaron una habilidad especial. En el mundo de la cultura, la incomprendida película de horror espacial que es todo un clásico de culto, está disponible en Netflix hasta que se acaben los 6 días restantes.

En el mundo del deporte, Liverpool y Chedraui se pusieron de acuerdo en plena pandemia y ahora deberán pagar más de 500 millones de pesos. En el mundo de la política, EE. UU. advierte a influencers del Mundial 2026: generar contenido sin visa de trabajo podría terminar en deportación





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